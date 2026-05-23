Une actualité complète concernant le contexte du Moyen-Orient, avec une attention particulière aux tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, les frappes en Libani, les préparatifs de sanctions contre l'Iran et les divergences entre les alliés de l'Otan concernant la position face à la situation.

Le chef de l'armée pakistanaise Syed Asim Munir a été accueilli, vendredi soir, par le ministre iranien de l'Intérieur Eskandar Momeni à son arrivée à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation en cours entre l'Iran et les Etats-Unis.

La guerre continue de perturber l'économie mondiale, avec des frappes contre la ville libanaise de Tyr et une mobilisation continue contre la poursuite de la guerre contre l'Iran. Le Pakistan est mobilisé pour donner l'ensemble des informations sur la situation au Moyen-Orient.

L'heure n'est pas à la paix dans la région, même si une trêve très précaire est respectée entre les Etats-Unis et l'Iran, avec des divergences profondes et des demandes excessives répétées des Etats-Unis perturbant le processus de négociations mené sous l'égide du Pakistan. Les sanctions contre l'Iran ont été préparées en vue de répondre aux actions iraniennes contre les navires transitant par le détroit d'Ormuz.

Les Etats-Unis envisagent de nouvelles frappes contre l'Iran et Donald Trump a également annulé un déplacement privé et sa participation au mariage de son fils ezúttal évoquant des raisons liées aux affaires de l'Etat





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