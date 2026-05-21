Insolites ciblés par des officines israéliennes pendant les municipales : les accusations de viol et la manipulation en ligne

Les Insoumis Sébastien Delogu et François Piquemal, ciblés durant les municipales par des officines israéliennes, demandent au gouvernement d'agir pour éviter que la présidentielle de 2027 ne soit. En remontant la piste de 'BlackCore', les deux médias sont parvenus à deux entreprises basées à Tel-Aviv. Les commanditaires, ainsi que les raisons de ce ciblage, ne sont à ce jour pas encore officiellement connus.

Le Canard Enchaîné a révélé mardi 19 mai qu'un rapport établi par Viginum, sur le sujet, aurait été une opération de désinformation contre plusieurs candidats LFI, notamment Sébastien Delogu à Marseille et François Piquemal à Toulouse.

Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon est également visé. Des sites et faux comptes sur les réseaux sociaux ont dénigré Sébastien Delogu et François Piquemal, accusant-les de viol et de violences, et se moquant de leurs positions sur la Palestine. Des tracts ont été plantés dans Marseille, y compris sur des panneaux d'affichage électoral, avec un QR code renvoient vers le site de ces accusatrices.

Un calendrier de photos dénudé du député de la cité phocéenne, manifestement généré par intelligence artificielle, a été vendu. Des faux pages Facebook ont été créées pour laisser penser qu'un groupe terroriste islamiste était à l'origine du site. Les candidats insoumises ont porté plainte contre ces sites et faux comptes.

Les journalistes du Monde ont indiqué avoir repéré que les mêmes réseaux de faux comptes Facebook ont été utilisés pour diffuser des contenus liés à la politique gabonaise et pour la présidentielle de 2027. Selon un rapport des services de renseignement français, cette ingérence proviendrait d'Israël, mais le caractère étatique ou non de cette ingérence n'est pas établi.

L'entité BlackCore, présumée à l'origine de cette ingérence, est une entreprise d'élite spécialisée dans l'influence, le cyber et les technologies, conçue pour l'ère moderne de la guerre de l'information. Elle se prévale de quinze ans d'expérience, bien que son nom de domaine n'ait été enregistré qu'en août 2025, et ne figure pas dans le registre israélien des entreprises. Sur ses sous-domaines internet, il y a des références vers deux entreprises israéliennes : Galacticos Ltd. et SNI Digital.

Elles sont toutes les deux domiciliées au même numéro de la rue HaHashmonaim à Tel-Aviv, où est situé le cabinet d'avocats Afik & Co, fondé par Doron Afik, directeur des deux entreprises liées à BlackCore. Galacticos n'a aucune affiliation, aucun partenariat ni aucune connaissance d'une entité nommée BlackCore





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