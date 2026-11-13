Insertion professionnelle des jeunes handicapés en France : un défi persistant malgré les nouvelles mesures de 2028

Étude Céreq-AGEFIPH révèle les discriminations subies par les jeunes handicapés. Macron vise 20 000 emplois accompagnés d'ici 2028 face à un taux de chômage de 12 %.

La recherche d'un premier emploi pour les jeunes en situation de handicap reste un parcours semé d'embûches en France, malgré les engagements gouvernementaux récents. Alors que la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées se tient du 16 au 22 novembre, une étude conjointe du Céreq et de l' AGEFIPH met en lumière la persistance des inégalités structurelles sur le marché du travail. Le président Emmanuel Macron a annoncé en septembre un renforcement significatif du dispositif d'emploi accompagné, avec l'ambition d'atteindre 20 000 bénéficiaires d'ici 2028 pour corriger ce déséquilibre historique.

Discriminations systémiques et précarité des CDI

Les données statistiques dévoilées par le Céreq, basées sur les jeunes diplômés de l'année 2021, montrent un fossé profond avec le reste de la population active. Seule une minorité des jeunes handicapés accède à un contrat à durée indéterminée (CDI) stable, comparativement à 75 % pour l'ensemble de la génération. En parallèle, les rémunérations obtenues par ces travailleurs sont sensiblement plus faibles, freinant leur autonomie financière à long terme.

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La perception de ces difficultés est vécue au quotidien par des personnes comme Julie, 27 ans, diplômée en éducation spécialisée depuis l'été. Cette jeune Toulousaine en situation de handicap moteur constate que tous ses camarades de promotion ont trouvé au moins un remplacement, alors qu'elle ne dispose d'aucune opportunité. Cette situation illustre la réalité pour des milliers de jeunes qui peinent à franchir la porte des entreprises malgré la loi de 2005 imposant 6 % de travailleurs handicapés aux employeurs de plus de 20 salariés.

Témoignages concrets et obstacles psychologiques

Émilie Nöe Scouarnec, 26 ans, confrontée à une menace d'expulsion de son logement du Crous à Bordeaux, a dû obtenir du tribunal le droit de rester dans son appartement le temps de trouver un nouveau logement. Son parcours universitaire a également été marqué par des difficultés accrues pour trouver des stages longs, un obstacle classique pour les étudiants handicapés. Elle rapporte que certains employeurs manifestaient ouvertement leur peur de sa situation durant les entretiens.

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Pourtant, Émilie Nöe Scouarnec souligne que son handicap lui confère une compréhension plus fine des situations des jeunes à accompagner. Plus d'un quart des jeunes handicapés (28 %) estime avoir subi des discriminations durant leur recherche d'emploi, contre seulement 10 % pour l'ensemble des jeunes. Ce taux élevé de discrimination subjective traduit un problème de recrutement profondément ancré dans les pratiques des ressources humaines.

Stratégies d'accompagnement et rôle de l'AGEFIPH

Caroline Dekerle, directrice générale de l'AGEFIPH, observe que l'égalité des chances est encore loin d'être acquise pour cette population. Elle note toutefois une évolution positive : le taux de chômage des personnes en situation de handicap a reculé ces dernières années pour se stabiliser en 2024 autour de 12 %, soit cinq points de plus que la moyenne nationale. Cette amélioration relative montre que les politiques existantes commencent à porter des fruits, même si l'écart reste significatif.

Objectif 20 000 bénéficiaires et soutien associatif

La mesure phare annoncée par le président Macron prévoit de faire monter en puissance le dispositif d'emploi accompagné. Actuellement, 12 000 personnes sont prises en charge par un référent extérieur qui fait l'intermédiaire avec l'employeur pour adapter le poste aux besoins spécifiques. L'objectif est de doubler cette capacité d'accueil pour atteindre 20 000 bénéficiaires d'ici 2028, créant ainsi un filet de sécurité professionnel plus dense et efficace pour les personnes handicapées.

Carole Saleres, chargée de l'emploi à APF France Handicap, qualifie cette mesure de va dans le bon sens, tout en soulignant le manque crucial de solutions d'accompagnement pérennes. Elle rappelle la diversité des profils, que les jeunes aient étudié en milieu ordinaire ou dans des structures médico-sociales. Dans les Hauts-de-France, l'association mène déjà des projets d'accompagnement individualisé pour les jeunes ni en études, ni en emploi, visant à lever les freins à l'emploi par des ateliers et des rendez-vous personnalisés.

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Enjeux éducatifs et soutien familial

Le rapport sénatorial récents recommande de stabiliser les effectifs d'AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) pour un modèle budgétairement soutenable. Cette recommandation s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'insertion dès l'école. Parallèlement, une étude de l'Unapei met en lumière le rôle souvent invisible des frères et sœurs de personnes handicapées, qui s'adaptent très jeunes pour protéger leur famille, parfois au prix de leur propre épanouissement personnel.

Des initiatives comme le programme de coaching proposé par d'autres associations, bénéficiant à des profils comme Danny, souffrant d'une déficience visuelle, montrent que le soutien personnalisé peut transformer des parcours. Cependant, sans une systématisation de ces aides et une lutte acharnée contre les préjugés, l'insertion professionnelle des jeunes handicapés restera un défi majeur pour la cohésion sociale française.