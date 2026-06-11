Insect populations in decline due to pesticides and habitat loss

Recent studies suggest a 80% decline in insect populations in regions dominated by human activities and intensive agriculture. This loss of biodiversity could have significant impacts on pollination, bird populations, ecosystem maintenance, and human health in the short term.

Les insectes ont conquis l'air bien avant les oiseaux et les dinosaures voici 350000 millions d'années. Mais le vol n'est souvent qu'un chapitre de leur vie : l'œuf et la larve vivent au sol dans l'eau la terre ou le bois.

Parmi ces insectes volants un coléoptère le lucane cerf-volant fascine. Adeline Soulier Des études récentes suggèrent des chutes d'abondance allant jusqu'à 80 % des individus soit un véritable effondrement des populations d'insectes qui s'est opéré au cours des dernières décennies dans les régions dominées par les activités humaines et l'agriculture intensive.

Cette perte de biodiversité pourrait avoir de nombreux effets sur la pollinisation les populations d'oiseaux qui s'en nourrissent le maintien des écosystèmes dans leur ensemble et donc sur les humains à très court terme ! Les pesticides détruisent à grande échelle des espèces qui ne font aucun dégâtles pollinisateurs comprennent aussi des mouches papillons coléoptères guêpes et punaises.

Près de 90 % des plantes à fleurs sauvages dépendent au moins en partie de la pollinisation animale ; plus de 75 % des types de cultures alimentaires en bénéficient. Nous ignorons largement tous les autres insectes qui ne travaillent pas directement pour nous mais qui nourrissent les oiseaux les amphibiens les poissons ou les chauves-souris et maintiennent ainsi des chaînes alimentaires entières. Pour documenter l'état de la biodiversité les scientifiques ont besoin de nous.

Différents programmes de sciences participatives proposent des activités simples et accessibles pour remonter de précieuses données sur les espèces animales comme végétales et en particulier sur les populations d'insectes. Il s'agit d'accroitre le nombre de données et de ramener les citoyens vers les sciences explique Adeline Soulier. Le rôle du grand public n'est pas de remplacer les scientifiques mais de multiplier les yeux les lieux et les années d'observation.

Une donnée devient utile quand elle suit un protocole une date un lieu et si possible une photographie. Photographier sa plaque d'immatriculation avec l'application mobile disponible sur Android ou iOS est une initiative co-organisée par le MNHN l'Office français de la biodiversité (OFB) et les associations Office pour les insectes et leur environnement (Opie) et Noé.

Plusieurs études ont été réalisées sur le sujet dont une publiée en 2017 dans la revue PLOS One portant sur des zones naturelles protégées en Allemagne qui avait conclu à une perte de 75% de la biomasse des insectes en 27 ans





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