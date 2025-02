Inquiétude dans le football français: Les entraîneurs sur la nouvelle crise des droits TV

Les nouveaux épisodes de la saga entre la LFP et DAZN, avec une audience en référé et une Ligue contrainte de financer elle-même les clubs, ont jeté un froid sur la belle saison du championnat. Plusieurs entraîneurs de Ligue 1, inquiets pour l'avenir du football français, ont exprimé leur point de vue.

Une véritable inquiétude plane sur le football français suite à la nouvelle crise des droits TV. Plusieurs entraîneurs de Ligue 1 , dont Jean-Louis Gasset de Montpellier et Paulo Fonseca de Lyon, ont exprimé leur préoccupation face à la situation. L'audience en référé et la disposition de la Ligue à financer les clubs en attendant une solution, constituent des signes alarmistes pour le championnat.

Même si ils insistent sur la nécessité de se concentrer sur le terrain, les coachs reconnaissent l'importance de l'avenir du football français. Jean-Louis Gasset, vétéran de l'élite française, a mis en lumière le manque de promotion du produit Ligue 1. Malgré la présence du PSG et d'autres équipes de renom, la France ne parvient pas à se démarquer sur le plan international. Il a constaté une minimisation du championnat par rapport à d'autres ligues, comme l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne. Paulo Fonseca, ancien entraîneur de Lille, partage cette opinion. Il trouve difficile de comprendre le manque d'intérêt pour les droits TV, affirmant que le football français est un produit de qualité avec de bons stades, des supporters dévoués et de bons joueurs. Il appelle à une meilleure valorisation du produit français. Bruno Genesio, entraîneur de Lille, pointe une erreur fondamentale: la rupture du partenariat avec Canal+. Il considère que la chaîne a révolutionné la retransmission du football et que son absence est regrettable. Habib Beye, entraîneur de Rennes, est plus sobre dans son analyse, mais il souhaite une valorisation accrue de la Ligue 1 et du football français afin qu'il reste une vitrine attractive pour le monde





