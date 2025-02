Inquiétude à Manchester City : Haaland blessé à quatre jours du choc contre le Real Madrid

Manchester City se dirige vers le match retour crucial de Ligue des Champions face au Real Madrid dans une atmosphère de préoccupation après la blessure d'Erling Haaland lors de la victoire contre Newcastle. L'absence de l'attaquant norvégien pourrait impacter sérieusement les chances de City de se qualifier pour les demi-finales.

Manchester City se dirige vers le match retour crucial face au Real Madrid dans une atmosphère de préoccupation après la sortie sur blessure d' Erling Haaland lors de la victoire 4-0 contre Newcastle. Bien que les Skyblues aient dominé le match avec un triplé d'Omar Marmoush, la blessure de Haaland à la 88e minute, en se tenant le genou, a projeté une ombre sur l'avenir du club.

Le match retour de la Ligue des Champions, qui se joue dans quatre jours, est devenu une véritable course contre la montre pour le staff médical de City. Si Haaland manque le choc au Bernabeu, l'absence de son buteur prolifique sera un coup dur pour les ambitions de Guardiola. \La saison a été tumultueuse pour Manchester City. Dépassés dans la course au titre de Premier League après des revers importants, les Skyblues se retrouvent également dans une situation délicate en Ligue des Champions. Leur défaite 3-2 contre le Real Madrid, marquée par deux buts encaissés dans les dix dernières minutes, a accentué la pression sur les épaules de Guardiola. Le Bernabeu est une forteresse imprenable et l'équipe devra se surpasser pour renverser le score. \Malgré l'inquiétude autour de Haaland, la forme éclatante d'Omar Marmoush offre un espoir précieux à City. Son triplé contre Newcastle a démontré son potentiel et sa capacité à faire la différence. Marmoush, avec son sens du but et ses appels tranchants, pourrait devenir une arme redoutable face à la défense du Real Madrid. Le match retour est un véritable test pour les Citizens, qui devront composer avec l'absence potentielle de leur star et s'appuyer sur la détermination de leurs joueurs pour espérer une qualification historique





