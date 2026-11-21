La Canche atteint son maximum en Pas-de-Calais après l'évacuation de 796 personnes. La vigilance orange persiste tandis que la Normandie se prépare aux débordements de la Vire.

La rivière Canche a atteint son niveau d'étiage maximum dans le département du Pas-de-Calais, provoquant une situation d'urgence majeure qui a nécessité l'évacuation de 796 personnes depuis le jeudi. Le service public Vigicrues a confirmé vers 6 heures ce samedi que des débordements dommageables étaient encore observés sur le cours d'eau, bien que la décrue ait officiellement amorcé sur l'amont du fleuve. Cette crue exceptionnelle maintient la Canche comme le seul cours d'eau français sous vigilance orange, soulignant la gravité persistante de l'événement météorologique qui frappe la région Hauts-de-France.

Contexte De La Crise Et Mesures D'urgence

Face à la montée rapide des eaux et aux pluies torrentielles, la préfecture du Pas-de-Calais a activé le plan Orsec, une procédure d'urgence destinée à organiser la réponse des services de secours. Cette mesure exceptionnelle a également conduit à l'ordonnance de fermeture préventive de plusieurs établissements scolaires pour garantir la sécurité des élèves et du personnel enseignant. Les autorités ont ainsi dû gérer une crise simultanée touchant les populations civiles et les infrastructures publiques essentielles dans une zone géographiquement étendue.

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Le préfet François-Xavier Lauch a dirigé les opérations de terrain en se rendant à Ramecourt, située dans le sud du Pas-de-Calais, pour évaluer directement les dégâts et coordonner les interventions. Il a explicitement déclaré que la surveillance des niveaux d'eau se poursuivrait jusqu'à la nuit comprise, afin de s'assurer de la stabilité du retour à la normale. Des renforts supplémentaires de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur le terrain pour faire face à l'ampleur des dégâts et faciliter les opérations de secours et d'évacuation.

Impact Humain Et Logistique De Secours

Le bilan humain et matériel de cette inondation révèle une mobilisation massive des forces de sécurité et des services de secours, avec 796 personnes évacuées de leurs foyers depuis le début de l'événement. Environ 800 habitations ont subi des dégâts plus ou moins importants, touchant 115 communes différentes du département, ce qui illustre la large répartition géographique des eaux de crue. Cette saturation des zones habitées a créé une pression considérable sur les réseaux d'évacuation et les refuges temporaires mis en place par les collectivités locales.

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Le secteur éducatif a également été fortement impacté par la montée des eaux, avec l'évacuation de quatre écoles primaires, deux collèges et un lycée secondaire. Malgré ces fermetures préventives, la préfecture a indiqué que l'ensemble des établissements scolaires du département devraient rouvrir leurs portes lundi, permettant ainsi la reprise des cours dans les meilleurs délais. Cette décision rapide vise à minimiser la perturbation pédagogique tout en assurant la sécurité des locaux qui ont pu être vérifiés par les techniciens compétents.

Les infrastructures publiques et les réseaux essentiels restent sous tension, avec 450 personnes encore privées d'électricité au vendredi soir. La préfecture a confirmé que des pompes à grande puissance étaient attendues dès vendredi soir dans le département pour faciliter le désengorgement des secteurs les plus touchés. Ces équipements industriels sont indispensables pour vider les masses d'eau accumulées dans les rues et les sous-sols, accélérant ainsi le retour à une situation normale pour les sinistrés.

Surgeance En Normandie Et Perspectives Meteorologiques

La région Normandie se prépare désormais à son tour à faire face aux premiers débordements, avec une attention particulière portée à la rivière Vire qui traverse les départements du Calvados et de la Manche. Vigicrues a averti que la Vire atteindrait les seuils de premiers débordements dans la matinée, plaçant le cours d'eau en vigilance jaune pour prévenir les risques de crues soudaines. Cette vigilance accrue contraste avec la situation en Seine-Maritime, qui a connu les inondations les plus sévères avec 65 interventions des pompiers depuis 16 heures jeudi.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré plusieurs dizaines de centimètres d'eau dans les rues de Criel-sur-Mer et de Saint-Pierre-en-Val durant la nuit, illustrant la violence des précipitations. Une pharmacie et une auto-école à Criel ont été inondées, forçant la préfecture à mettre à disposition une salle municipale pour les évacués. Dans la commune voisine de Petit-Caux, la mairie a demandé aux habitants de réduire au strict nécessaire leur consommation d'eau, car les installations de distribution ont été impactées par les coulées de boue.

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Météo-France a précisé qu'après une accalmie de courte durée pour la journée de samedi, le défilé de perturbations océaniques reprendra dès dimanche. Cette continuation des intempéries jusqu'au début du mois de décembre signifie que les efforts de pompage et de remise en état des infrastructures, notamment les zones d'expansion des crues, devront se poursuivre pendant encore plusieurs jours. La priorité reste donc la surveillance constante des cours d'eau et la prévention de nouvelles aggravations dans les zones déjà fragilisées par les pluies récentes.