Les inondations causées par El Niño touchent Piura au Pérou. L'état d'urgence est activé pour 1380 districts alors que Keiko Fujimori reporte son voyage.

Des milliers de résidents ont été confrontés à une situation critique vendredi dans la ville de Piura, située dans le nord du Pérou, suite à d'importantes inondations. Les autorités locales et nationales attribuent ces intempéries dévastatrices au phénomène climatique El Niño, qui provoque des précipitations exceptionnelles dans la région. Cette catastrophe naturelle a submergé les infrastructures urbaines et perturbé la vie quotidienne de la population affectée.

Durée et intensité des précipitations à Piura

Le chef de l'Institut national de protection civile (Indeci), Luis Vásquez, a fourni un bilan préliminaire aux médias, soulignant l'ampleur des dégâts matériels. Après douze heures de pluies diluviennes ayant commencé jeudi, les rues de la ville étaient devenues des cours d'eau rapides. Des véhicules entiers apparaissaient complètement submergés sous les eaux, tandis que les habitants devaient naviguer à la nage ou à pied avec de l'eau atteignant la taille.

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Témoignages de pertes matérielles et humaines

Pierre Garavito, un habitant du quartier Santa Margarita, a partagé son expérience traumatisante avec les journalistes de l'Agence France-Presse (AFP). Il a observé son réfrigérateur flottant dans sa maison inondée, symbolisant la perte totale de ses biens. Il a déclaré à la radio que ce n'était que la première forte pluie du phénomène El Niño et qu'il avait tout perdu, illustrant la vulnérabilité des foyers face à ces événements climatiques extrêmes.

Intervention militaire et mesures d'urgence

Le général Carlos Rabanal, chef du Commandement opérationnel Nord des Forces armées, a annoncé le déploiement d'environ 250 soldats sur place pour assurer le secours des sinistrés. Des abris temporaires ont été ouverts pour accueillir les personnes déplacées. Parallèlement, la présidente Keiko Fujimori a annoncé qu'elle se rendrait dans les zones touchées pour inspecter les dégâts. En raison de cette crise, elle a reporté un voyage officiel en Colombie prévu pour la semaine suivante.

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Prévalence de l'état d'urgence national

Le Pérou a déclaré l'état d'urgence au début du mois dans 1.380 districts sur les plus de 1.800 que compte le pays. Cette mesure exceptionnelle vise à coordonner les ressources nationales face à la menace climatique. Le Centre national d'estimation, de prévention et de réduction des risques de catastrophes (Cenepred) indique que plus de 9,3 millions de personnes sont exposées à un risque élevé d'inondations et de glissements de terrain liés à El Niño.

Prévisions climatiques et avenir de la région

Les prévisions de l'Enfen, la commission gouvernementale chargée du suivi d'El Niño, prévoient que l'épisode climatique devrait rester d'une ampleur extraordinaire jusqu'en février. Les autorités s'attendent à une aggravation des conditions avant une atténuation progressive des pluies. La population de Piura et des régions voisines doit rester vigilante face à la persistance de ces risques environnementaux majeurs.