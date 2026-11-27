El Niño provoque des inondations catastrophiques à Piura. Plus de 2000 familles touchées. L'état d'urgence est déclaré pour 1380 districts face à la montée des eaux.

Des milliers de personnes se retrouvent actuellement sinistrées à Piura, située dans le nord du Pérou, suite à des inondations majeures survenues vendredi. Les autorités péruviennes imputent directement ces intempéries dévastatrices au phénomène climatique El Niño. Cette situation critique survient après douze heures de pluies diluviennes qui ont débuté jeudi, submergeant les infrastructures urbaines de la région.

Début des inondations à Piura vendredi

Les images montrent des véhicules totalement immergés dans les rues de la ville de Piura. Des habitants avancent péniblement avec l'eau montant jusqu'à la taille, bloquant toute mobilité normale. Selon les premières observations des journalistes, cette intensité pluviale a transformé les artères principales en rivières torrentielles. Le bilan humain précis reste en cours de verification par les équipes de secours locales.

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Impact direct sur 2000 familles affectées

Luis Vásquez, chef de l'Institut national de protection civile (Indeci), a déclaré à la radio RPP que deux mille familles étaient affectées par ces fortes pluies. Ce bilan préliminaire indique une contamination rapide des habitations dans les quartiers les plus vulnérables. Des résidents comme Pierre Garavito du quartier Santa Margarita ont perdu la majeure partie de leurs biens. Un réfrigérateur flottait visiblement dans sa maison inondée, illustrant la puissance destructrice des eaux.

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Déploiement des Forces armées et réponse gouvernementale

Le général Carlos Rabanal, chef du Commandement opérationnel Nord des Forces armées, a annoncé le déploiement de deux cents cinquante soldats sur les lieux. Des abris d'urgence ont été ouverts pour accueillir les sinistrés qui ont fui leurs foyers détruits. La présidente Keiko Fujimori a annoncé qu'elle se rendrait personnellement dans les zones touchées par les crues. Elle a reporté un voyage en Colombie prévu pour la semaine prochaine à cette occasion. Cette mobilisation rapide vise à coordonner les secours d'urgence et la logistique humanitaire.

Etat d'urgence dans 1380 districts et risques futurs

Le Pérou a déclaré l'état d'urgence au début du mois dans mille trois cent quatre-vingts districts. Cette mesure exceptionnelle couvre plus des trois quarts des mille huit cents districts nationaux. Plus de neuf millions trois cent mille personnes sont exposées à un risque élevé d'inondations et de glissements de terrain. Le Centre national d'estimation, de prévention et de réduction des risques de catastrophes (Cenepred) alerte sur l'ampleur de la menace. Les prévisions de l'Enfen indiquent un épisode exceptionnel jusqu'en février.