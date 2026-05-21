Inondations informeren décès, 20 disparus en Chine

Dans les provinces du Guangxi, du Guizhou, du Hubei et du Hunan, des inondations depuis la semaine dernière ont laissé 22 morts et 20 disparus, selon le dernier bilan publié mercredi 20 mai. Les rivières ont débordé, des maisons ont été détruites et les équipes de secours sont aux côtés des habitants bloqués chez eux. Dans plusieurs localités, les écoles ont été fermées et les activités professionnelles suspendues, d’après le média. L’approvisionnement en énergie et les transports sont également perturbés. deuter informations de l’AFP, 24 000 personnes ont été évacuées dans les provinces du Hunan, du Guizhou et du Hubei. La préfecture autonome Tujia et Miao d’Enshi, dans la province du Hubei, a été l’une des plus touchées, avec des glissements de terrain et des inondations des terres agricoles.

Dans les provinces du Guangxi, du Guizhou, du Hubei et du Hunan , des inondations depuis la semaine dernière ont tué au moins 22 personnes, selon le dernier bilan publié mercredi 20 mai.

Vingt autres personnes sont actuellement portées disparues. Des rivières débordent, des maisons sont détruites et les équipes de secours viennent au secours des habitants bloqués chez eux. Dans plusieurs localités, les écoles ont été fermées et les activités professionnelles suspendues, d’après le média. L’approvisionnement en énergie et les transports sont également perturbés.

D’après les informations de l’AFP, 24 000 personnes ont été évacuées dans les provinces du Hunan, du Guizhou et du Hubei. La préfecture autonome Tujia et Miao d’Enshi, dans la province du Hubei, a été l’une des plus touchées, avec des glissements de terrain et des inondations des terres agricoles. Les autorités ont débloqué 150 millions de yuans (19 millions d’euros) pour un fonds de secours, et des mesures d’urgence ont été prises dans plusieurs zones touchées





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