Inondations Exceptionnelles en Bretagne: Reconnaissance de l'État de Catastrophe Naturelle

Suite aux inondations exceptionnelles qui ont frappé l'Ouest de la France fin janvier, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 112 communes, dont Rennes et Redon. Cette mesure permettra aux assurés de bénéficier de garanties contre les dommages causés par les catastrophes naturelles sur leurs biens. Le coût total estimé des dégâts s'élève à 130 à 160 millions d'euros, couvrant environ 6 000 à 8 000 sinistres. La succession de trois tempêtes hivernales et des fortes pluies sur des sols déjà saturés ont provoqué des crues historiques sur les rivières Vilaine et Seiche en Ille-et-Vilaine.

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 112 communes de l'Ouest, dont Rennes et Redon , touchées fin janvier par des inondations exceptionnelles, selon un arrêté publié dimanche 9 février dans le Journal officiel. Dans le détail, cette mesure concerne 70 communes d'Ille-et- Vilaine , 24 dans le Morbihan, douze en Loire-Atlantique, trois en Mayenne, deux dans le Maine-et-Loire et une dans le Calvados.

« L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances (…) », peut-on lire dans l’arrêté. Selon le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, « dès jeudi, 125 dossiers ont été examinés et ce matin (dimanche), l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 112 communes ». « Les 13 restantes seront réévaluées sous peu, à partir d’expertises complémentaires », a-t-il précisé sur X. Le coût estimé entre 130 et 160 millions d’euros Selon l’arrêté, « l’intensité anormale du phénomène durant l’évènement est caractérisée au regard du débit des cours d’eau qui présente une période de retour supérieure ou égale à 10 ans ». Une « période de retour » est la durée moyenne au cours de laquelle, statistiquement, un évènement d’une même intensité se reproduit. Le 6 février, la Caisse centrale de réassurance (CCR) a estimé entre 130 et 160 millions d’euros le coût pour le régime « Cat Nat » (catastrophes naturelles) de la succession de tempêtes et de crues qui ont touché la Bretagne et notamment l’Ille-et-Vilaine fin janvier. Le réassureur public estime que ce coût des événements couvre « entre 6 000 et 8 000 sinistres habitations et professionnels assurés ». La succession de trois tempêtes hivernales et leur lot de pluie sur des sols déjà saturés ont entraîné des crues exceptionnelles depuis plus de 40 ans sur les rivières Vilaine et Seiche, en Ille-et-Vilaine. Le mois de janvier à Rennes a été le plus pluvieux depuis 1945, tous mois confondus, selon Météo France. Ces crues n’ont pas fait de victimes humaines, selon les autorités





