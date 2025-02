Inondations Dévastatrices dans l'Est des États-Unis: Au Moins Neuf Mortes

Des inondations mortelles ont frappé l'est des États-Unis, faisant au moins neuf morts et provoquant une catastrophe naturelle. Le gouverneur du Kentucky a déclaré l'état d'urgence et les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse.

Au moins neuf personnes sont mortes suite aux inondations dévastatrices qui ont frappé l'est des États-Unis , et les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse. Le gouverneur du Kentucky , Andy Beshear, a déclaré dimanche lors d'une conférence de presse que l'état d'urgence avait été décrété et que le nombre de morts était d'au moins huit habitants du Kentucky . La plupart des victimes se sont retrouvées piégées dans leurs véhicules par la montée des eaux, dont une mère et son enfant.

Une autre personne a trouvé la mort à Atlanta, en Géorgie, lorsqu'un arbre massif s'est abattu sur sa demeure. Des fortes pluies continuent de déferler sur l'est des États-Unis, provoquant des inondations mortelles. Des secteurs du centre et du nord-est des États-Unis sont actuellement frappés par un épisode de froid, de pluie et de vents intenses. Selon les prévisions de l'agence météorologique nationale (NWS), une masse d'air arctique extrêmement froide s'abattra sur le centre des États-Unis cette semaine, entraînant un épisode de froid record avec des températures pouvant atteindre -60 °F.





Inondations États-Unis Kentucky Froid Météo

