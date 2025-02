Inondations Dévastatrices dans l'Est des États-Unis : Au Moins Neuf Décès

Des fortes pluies dans l'est des États-Unis ont provoqué des inondations mortelles, faisant au moins neuf morts. Le Kentucky a été le plus durement touché, avec huit décès signalés. Les secours ont sauvé plus de 1 000 personnes. Des régions du centre et du nord-est des États-Unis sont également touchées par un épisode de froid intense, avec des prévisions de températures record.

L'est des États-Unis est frappé par des intempéries violentes, entraînant des inondations dévastatrices et des pertes humaines. Au moins neuf personnes ont trouvé la mort dans cet événement, dont huit au Kentucky , où les pluies torrentielles ont provoqué des inondations meurtrières. Les secours ont été mobilisés pour sauver plus de 1 000 personnes en vingt-quatre heures.

Dans une interview pour la chaîne Fox News, Elon Musk et Donald Trump ont profité de l'occasion pour se moquer des médias américains. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré lors d'une conférence de presse que la plupart des décès étaient dus à des personnes coincées dans leurs véhicules par la montée des eaux, y compris une mère et son enfant. Le gouverneur a également prévenu que le nombre de victimes pourrait encore augmenter et a exhorté les habitants à ne pas prendre la route. Selon des informations provenant de plusieurs médias américains, une autre personne est décédée à Atlanta, en Géorgie, suite aux intempéries. Un arbre géant s'est déraciné pendant un orage et s'est abattu sur une maison, causant la mort du propriétaire. Des régions du centre et du nord-est des États-Unis sont actuellement touchées par un épisode météorologique marqué par des températures froides, des précipitations intenses et des vents violents. L'agence météorologique nationale (NWS) prévoit une masse d'air arctique extrêmement froide qui s'abattra sur le centre des États-Unis cette semaine, entraînant un épisode de froid record avec des températures pouvant descendre jusqu'à -60°F (-51 degrés Celsius)





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Inondations États-Unis Kentucky Météo Froid Décès

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Des drones sans limites : les pilotes libres de survoler des zones sensibles aux États-UnisLe géant chinois des drones DJI abandonne le géorepérage automatique sur ses appareils aux États-Unis. Cette décision, qui laisse plus de liberté aux utilisateurs, suscite des craintes sur les conséquences en matière de sécurité aérienne.

Lire la suite »

Le président des États-Unis Trump veut « éliminer » les éoliennes, des conséquences à Cherbourg ?Le président élu Donald Trump souhaite mettre fin à la filière éolienne aux États-Unis. Une décision qui pourrait impacter l'usine de pales d'éoliennes LM Wind Power de Cherbourg ?

Lire la suite »

États-Unis : des centaines de Guatémaltèques expulsés, des vols vers le Mexique évoquésAprès que le président Donald Trump a promis une « opération d’expulsions » de masse pour réprimer l’immigration illégale, 265 migrants ont atterri au Guatemala

Lire la suite »

Les Etats-Unis expulsent des centaines de Guatémaltèques et évoquent des vols vers le MexiqueLa Maison-Blanche avait annoncé jeudi avoir arrêté plus de 530 migrants clandestins en vue de leur expulsion.

Lire la suite »

Brésil demande des explications aux États-Unis concernant le traitement des migrants expulsésLe gouvernement brésilien a exigé des explications des États-Unis concernant le traitement des migrants brésiliens expulsés. Des centaines de Brésiliens ont été renvoyés dans un vol qui a atterri à Manaus, accusant les autorités américaines de les avoir traités de manière dégradante. Le gouvernement brésilien a dénoncé les conditions de voyage et les restrictions imposées aux migrants, affirmant que leur dignité humaine a été bafouée.

Lire la suite »

Guatemala : Cookies et café pour marquer le retour des expulsés des Etats-UnisDes migrants guatémaltèques, expulsés des États-Unis, ont été accueillis à Guatemala City avec des cookies et du café, un geste symbolique pour adoucir leur retour forcé

Lire la suite »