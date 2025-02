Inondations dans le Pays d'Auge : « Une situation devenue inacceptable »

Frédéric Philippe, exploitant agricole à Biéville-Quétiéville (Calvados), connaît ces dates par cœur : 10 janvier, 2 et 12 mai, 9 décembre 2024, 2, 8 et 25 janvier 2025. Ce sont celles des dernières inondations à Biéville-Quétiéville.

10 janvier, 2 et 12 mai, 9 décembre 2024, 2, 8 et 25 janvier 2025. Frédéric Philippe connaît ces dates par cœur. Ce sont celles des dernières inondations à Biéville-Quétiéville ( Calvados ). Les jours où, après de fortes pluies, la Vie est sortie de son lit. Jusque-là, à l’instar de cet exploitant agricole installé depuis 1998 dans cette commune déléguée de Belle-Vie-en-Auge, près de Crèvecoeur-en-Auge, les habitants de ces zones inondables avaient « l’habitude ou presque » de ce phénomène.

Une montée des eaux plus rapideL'eau envahissait leurs herbages, leurs jardins, leurs cours et certaines routes pendant 24 heures avant de reprendre sa place, mais aujourd'hui la situation est différente. Déjà dans sa rapidité. Quatre heures seulement après les averses, les ruisseaux et l'affluent de la Dives débordent. Et l'eau qui arrive des hauteurs de Livarot et Vimoutiers va désormais plus loin. Elle entre dans les bâtiments agricoles, les bâtiments d'élevage, et évidemment les maisons, occasionnant d'importants dégâts et empêchant agriculteurs, éleveurs ou entraîneurs de chevaux, qui sont légion dans cette partie du pays d'Auge, de travailler correctement, engendrant une perte de chiffre d'affaires et des dépenses supplémentaires. «L'eau rentre désormais dans l'exploitation, les vaches sont obligées de rester debout, se serrent, du coup un veau s'est retrouvé écrasé, un taureau s'est pendu, j'ai 200 boules de foin qui ont pris l'eau, et ma maison a été inondée pour la quatrième fois», énumère, désespéré, Frédéric Philippe. «J'en ai marre, mais vraiment marre». L'eau rentre désormais dans les bâtiments et dans la maison de Frédéric Patrice, exploitant agricole. ©Frédéric PatriceMême constat, un peu plus loin, au Haras de Pitz, dont la cour et de nombreux boxes sont restés sous l'eau 48 heures, lors de ces dernières périodes de pluies, contrariant fortement l'activité de l'écurie Danover. « Je n'ai pas de clients, mes revenus nécessaires au bon fonctionnement de mon entreprise proviennent uniquement des gains de courses », explique Stéphane Provoost, éleveur et entraîneur de trotteurs. «Et lorsque nous sommes inondés, les entraînements sont contrariés, les performances s'en ressentent». Sans oublier la dangerosité évidente liée à ces montées des eaux tant pour les hommes que pour les animaux. À lire aussi Inondations près de Lisieux : « un torrent » a déferlé dans Le Mesnil-EudesBeaucoup de questionsAlors, bien sûr, tous les habitants de ce secteur cherchent à comprendre pourquoi ces inondations sont de plus en plus fréquentes ? Pourquoi sont-elles si rapides ? Ils veulent comprendre mais souhaitent surtout être entendus et aidés. C'est pourquoi ils ont écrit aux élus, au préfet du Calvados et contacté les médias. «La mise en danger de la vie humaine ainsi que celle de nos animaux est inacceptable», écrit Alain Provoost, gérant d'un Groupement Foncier Agricole de 90 hectares, se muant en porte-parole des sinistrés. «Nous souhaitons qu'une large concertation soit organisée avec toutes les parties prenantes afin que de telles perturbations aux conséquences parfois dramatiques ne se produisent à nouveau dans un futur proche. Cinq fois en 2024, ça suffit !» Et d'insister : «Nous souhaitons que des mesures soient prises de toute urgence».Dame nature mais pas queLes raisons de ces nombreuses inondations ? Elles sont multiples et Dame nature, souvent capricieuse, n'est pas la seule responsable. Non. Évidemment cette année 2024 -et le début 2025 n'est guère mieux-, a été extrêmement pluvieuse. « On subit les conséquences du réchauffement climatique», confie François Aubey, maire de Mézidon-Vallée-d'Auge et président de l'Agglomération Lisieux Normandie, compétente en matière de prévention des inondations. «Nous avons des abats d'eau dans un temps très concentré». Des averses à répétition sur des sols déjà gorgés d'eau, littéralement saturés, et l'affaire est entendue. Mais ce constat ne suffit pas pour expliquer à lui seul ce phénomène d'inondations. D'autant qu'il y a déjà eu, par le passé, des années à forte pluviométrie qui n'ont pas entraîné de telles situations. À lire aussi VIDEO. Inondations : plusieurs communes touchées près de Lisieux après l'orage Des erreurs des dernières annéesJustement, c'est peut-être ou plutôt sûrement dans le passé qu'il faut chercher des explications. Et là, habitants du marais, élus et spécialistes hydrauliques avancent les mêmes argument





