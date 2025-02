Inondations d'eaux usées à Mérignac : les habitants pris au piège d'un réseau vieillissant

Les habitants du quartier Capeyron à Mérignac, près de Bordeaux, sont régulièrement victimes de reflux d'eaux usées dans leurs maisons. Malgré les alertes de l'association de quartier, la métropole privilégie des solutions moins coûteuses, comme la destruction d'une maison pour y construire un bassin de rétention. L'association déplore l'absence de rénovation du réseau vieillissant et la carence de l'ARS face à la situation sanitaire.

« Voyez dans quoi on vit », nous prend à témoin, l’air dépité, Frédéric Encuentra, en nous montrant un placard encastré dans le mur de sa cuisine qui a moisi et qu’il a dû casser. Cet habitant du quartier Capeyron de Mérignac , près de Bordeaux , est régulièrement inondé depuis plusieurs années, sans vivre à proximité d’un fleuve ou d’une rivière. C’est un reflux d’ eaux usées qui a déjà atteint 40 cm dans sa maison, lors du dernier débordement du réseau.

L’association de quartier (ARPRAM) évalue à environ 250 le nombre de personnes concernées, à des degrés différents. Lors de fortes pluies, les eaux usées chargées d’excréments débordent du réseau unitaire (mélange des eaux pluviales et eaux usées) et se déversent dans les garages, parkings, jardins mais aussi habitations, pourrissant la vie des habitants de ce quartier plutôt chic de la deuxième ville de Gironde. Il n’est pourtant pas dans un secteur inondable, et ce critère était bien un des critères de vigilance de Frédéric Encuentra lorsqu’il a fait l’acquisition de sa maison, en juillet 2014, avec sa compagne. Un réseau sous-dimensionné ? Attablé chez Frédéric Encuentra, Paul Bounie a gardé son manteau dans l’air empreint d’humidité de la maison érigée en 1936. Président de l’ARPRAM, il égrène les dates des dernières inondations aux eaux usées, notées scrupuleusement sur son carnet : 1999, 2013, 2014, 2018, 2021, 2023 et 2024. Le rythme des sinistres s’accélère, en lien avec celui des épisodes de pluies diluviennes. Dans la résidence Annabella de ce septuagénaire, l’ascenseur a été hors service pendant trois semaines après la dernière inondation. Mais pour la métropole il ne s’agit pas là d’un reflux d’eaux usées mais « d’inondations pluviales liées aux sous dimensionnement d’infrastructures dans les résidences elles-mêmes », précise Julie Samblat, directrice ingénierie et patrimoine chez Régie de l’eau Bordeaux métropole. Pour les riverains, c’est bien le même problème. Autour de la table, Laurent Foerstner, qui est né dans le quartier, se souvient que lorsqu’il y avait encore des champs autour des maisons, il n’y avait jamais de débordements des réseaux. « Depuis vingt-cinq ans, plus de 300 logements ont été construits alors que les réseaux d’assainissement sont restés à l’identique », fait-il valoir. Problème, « il n’y a pas de projet de refonte des réseaux, la métropole pense que ce n’est pas la solution », affirme Gérard Chausset, adjoint délégué au domaine public, aux espaces verts, aux mobilités et aux travaux à la ville de Mérignac. Et pour cause, la note du chantier qui consisterait à changer deux kilomètres de réseau est évaluée à environ 10 millions d’euros aujourd’hui, selon Julie Samblat. « C’est très cher. On n’a pas poussé techniquement plus loin la solution car on impacterait trop fortement le secteur. Et on ne peut pas dépenser trop d’argent sur une action, si on a une solution moins chère. » Raser une maison pour construire un bassin Cette solution, c’est de raser la maison de Frédéric Encuentra pour y construire un bassin de rétention. Cela lui a été proposé en janvier 2023. « C’est l’idéal car c’est le point le plus bas de toute la zone, cela résout le problème de reflux des eaux usées », assure la directrice ingénierie. « Ils essaient d’isoler le problème sur ma maison, au lieu de remettre aux normes un réseau vieillissant, regrette de son côté Frédéric Encuentra. Je suis la victime dans cette histoire, je n’ai jamais demandé que ma maison soit inondée d’excréments. » Il ajoute aussi que la ville a accepté il y a quelques années un permis de construire pour une extension de sa maison, aujourd’hui en « stand-by » à cause des sinistres répétés. Dans une étude en date de 2014 réalisée sur le secteur par la métropole elle-même (qui s’appelait alors la CUB), le réseau est bien qualifié d'« insuffisant », souligne Laurent Foerstner « Mais la métropole et la mairie n’ont pas réagi depuis », déplore-t-il. La métropole voit le problème autrement. « Un scandale sanitaire » Pour elle, « le lit du Caudéran a été canalisé, explique Julie Samblat. Mais quand il y a des dysfonctionnements sur le réseau, il retourne à son ancien lit ». Et c’est justement là que se trouve la maison de Frédéric Encuentra. Laurent Foerstner, soutient, vidéos à l’appui, que l’eau sortait à gros bouillon des zones de chantier, lorsque les logements étaient en cours de construction. Preuve pour lui que c’est l’urbanisation qui est en cause (et donc la taille du réseau) et pas le Caudéran. L’association a alerté l’ARS sur la situation sanitaire et le « péril fécal » (risque de contamination par des micro-organismes présents dans les selles) représenté par ces reflux d’eaux usées dans des logements. Mais l’agence les a renvoyés aux « maires » ou à « leurs groupements » dont c’est la compétence. « On est au courant de cette situation depuis 2013, et on a fait des travaux, en mettant davantage d’avaloirs », commente Julie Sambla





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Inondations Eaux Usées Mérignac Bordeaux Réseau D'assainissement Urbanisation Santé Publique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Inondations dans l’Ouest : à Redon, sous les eaux, les évacués attendent de constater les dégâtsLa commune située aux confins de l’Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique est envahie par l’eau depuis mercredi 29 janvier. Plus d’un millier de personnes ont dû quitter leur logement mais le pic de la crue n'est peut-être pas atteint.

Lire la suite »

Bordeaux-Mérignac : un plan pour réduire les nuisances sonores nocturnes en limitant les vols bruyantsL'étude d'impact de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac prévoit des restrictions sévères pour les vols nocturnes les plus bruyants afin de réduire l'impact sonore sur les riverains. Cette solution équilibrée vise à revenir au niveau sonore de 2019 tout en préservant l'activité économique de l'aéroport.

Lire la suite »

Les inondations déferlent sur les Keys, un archipel aux prises avec le changement climatiqueEmilie Cadwell, résidente de Stillwright Point à Key Largo, raconte les inondations incessantes qui la contraignent à quitter sa maison à répétition. L'ouragan Milton est le dernier en date à avoir aggravé la situation. Les autorités sont confrontées à des coûts exorbitants pour les travaux d'élévation des routes, tandis que le budget annuel reste limité. Des questions essentielles se posent quant à l'avenir de l'archipel : Doit-on interdire les constructions hors saison cyclonique ? Fixer une limite de visiteurs ?

Lire la suite »

Les Yvelines s'unissent face aux inondations : les Assises départementales de l'eau lancéesLe Département des Yvelines lance les Assises départementales de l'eau le 27 janvier 2025, suite aux inondations dévastatrices de octobre 2024. L'objectif est d'établir un plan d'action global pour prévenir et gérer les risques d'inondations, ainsi que de répondre aux besoins de réparation des communes touchées.

Lire la suite »

Bretagne : la dépression Ivo s'abat sur les départements déjà touchés par les inondationsLa Bretagne est confrontée à de nouvelles inondations après les tempêtes Eowyn et Herminia. La dépression Ivo s'abat sur la région, entraînant de fortes pluies et aggravant la situation dans les départements d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan. Face à cette situation exceptionnelle, le gouvernement a déclenché la procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Lire la suite »

Inondations en Bretagne : les associations d'utilisateurs dénoncent les abus des assurancesLes sinistrés des inondations en Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de Loire-Atlantique sont appelés à faire appel à leurs assurances. Mais certaines d'entre elles sont accusées d'abus par des associations de consommateurs. Les catastrophes climatiques sont la deuxième cause de sinistres sur les maisons.

Lire la suite »