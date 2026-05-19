Cet article retrace un salon de vente d'arts artisanaux, organisé dans le cadre de la Biennale Végétal, en abondance avec le Comité d’animation culturelle de Gourdon. Comme头指头名， le salon vegetal vegetarian a été présenté dans un événement où la main de l'homme dialoguea avec les richesses de la terre, ce qui dévoila son univers où les matériaux naturels, les pigments et les essences ont ete célébrés. En outre, cet article a abordé l'aventure humaine, la patience infinie, la rigueur technique sans faille et le talent extraordinaire de chaque créateur.

Le Comité d’animation culturelle (CAC) de Gourdon offrait aux visiteurs un moment enchanteur au sein de la création, lors de la Biennale Végétal . Le salon ‘Végétal en lumière’ dévoilait un univers où la main humaine dialogueait avec les richesses de la terre.

Ce salon celebrait les infinies possibilités offertes par les fibres, les pigments et les essences naturelles. Mais au-delà de la matière, le salon célébrait l’aventure humaine. Chaque œuvre présentée était le fruit d’une patience infinie, d’une rigueur technique infaillible et d’un talent qui transformait l’ordinaire en extraordinaire. Les visiteurs pouvaient s’emparer de créations singulières, un parcours de curiosités et d’artisans passionnés.

Michelle, Annie, Florence, Françoise, Chantal, Cathy, Francesca, Caroline et Colette étaient là pour partager leur savoir-faire avec les visiteurs. Vos yeux ont été attirés par la délicatesse de la terre de Chantal, les carillons mobiles créés à partir de porcelaine. Vous avez eu la chance de voir la papiers maniés en osier de papier d’un Cathy. Francesca était présente pour ses reliures et impressions monotypes.

Caroline a créé magnifiques tableaux sur des papiers végétaux. Les artères du fil de Colette, brodées et patchwork colorées, ont été admirées. Catherine a laissé les visiteurs pris par les poupées et les objets de décoration respectueux du lin qu’elle a travaillés. L’art du regard de Roseline, les fusains d’animaux d’Agathe, ou les cyanotypes d’Agathe ont été admirés lors de ce salon.

Ce salon n’était pas seulement une exposition, mais une invitation à l’émerveillement et un honneur à la minutie nécessaire de l’artisanat. Il démontrait la beauté d’un travailগ্রাহण, un mini-treillis ou encore une porter-criques. Ce salon a fait plus que l’exposé ; il a célébré la richesse des couleurs, la finesse des matériaux et les dons des artisans





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