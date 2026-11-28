Découvrez comment le prototype de tracteur électrique Tractofit, développé par la ferme expérimentale de Derval, a été sélectionné pour la sixième édition de la Grande exposition du Fabriqué en France. Cet événement emblématique, organisé au Palais de l'Élysée les 21 et 22 novembre 2026, met en lumière cent quatre produits français. Cette présence prestigieuse souligne l'importance stratégique de la transition écologique dans l'agriculture et la reconnaissance des savoir-faire locaux. Le tracteur, issu du projet Tractofit en partenariat avec Hydrokit, a été rigoureusement évalué pendant un an pour ses performances sur divers travaux agricoles. Sa présence à l'Élysée symbolise l'engagement national en faveur de la souveraineté économique et de l'industrie durable.

L'un des événements les plus marquants de la saison agricole et industrielle française s'est déroulé récemment au cœur de la capitale, au sein du prestigieux palais de l'Élysée.

Cette année, la sixième édition de la Grande exposition du Fabriqué en France a offert une scène d'honneur exceptionnelle à l'innovation technologique locale. C'est ainsi qu'un tracteur électrique provenant de la commune de Derval, située en Bretagne, a fait le déplacement pour s'exposer dans la cour d'honneur du palais présidentiel. Cette présence n'est bien sûr pas le fruit du hasard, mais témoigne d'une reconnaissance officielle de l'excellence des savoir-faire territoriaux.

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Le tracteur électrique de Derval à l'Élysée

Le tracteur en question, baptisé Tractofit, appartient à la ferme expérimentale de Derval. Il a été soigneusement sélectionné pour représenter les avancées en matière de transition écologique dans le secteur agricole, via le partenariat avec Hydrokit, une entreprise spécialisée basée en Vendée. Cette exposition majeure, qui a ouvert ses portes au public pendant le week-end des 21 et 22 novembre 2026, vise à promouvoir la richesse et la diversité de la production nationale.

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Au total, cent quatre produits fabriqués en France, issus de l'ensemble des départements métropolitains et d'outre-mer, ont été mis à l'honneur. Ils ont investi les jardins, les salons officiels et la cour d'honneur du palais, transformant cet espace symbolique en un miroir de la souveraineté économique et industrielle du pays. Cette initiative vise à inciter les collectivités territoriales, les distributeurs, les entreprises ainsi que les citoyens à s'impliquer davantage dans la dynamique nationale de relocalisation et de résilience économique.

Cent quatre produits fabriqués en France

L'objectif affiché est d'encourager chacun à prendre sa part dans ce mouvement stratégique, essentiel pour l'avenir de l'industrie française. La sélection du tracteur de Derval illustre parfaitement cette volonté de valoriser des solutions concrètes et éprouvées, démontrant que l'innovation responsable peut émaner des territoires les plus variés et s'inscrire dans une logique de développement durable.