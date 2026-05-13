Injustice et détresse à La Poste : le licenciement brutal d'une employée à l'aube de sa retraite

Le témoignage poignant d'Elizabeth Brayette, factrice à Bordeaux, licenciée après vingt ans de service suite à un altercation avec une cliente, soulève des questions sur la gestion humaine au sein de La Poste.

L'histoire d'Elizabeth Brayette est celle d'une rupture brutale, d'un sentiment de trahison profonde et d'une fin de carrière marquée par l'amertume. Après avoir consacré vingt années de sa vie professionnelle à l'hôtel logistique urbain de La Poste à Bordeaux , cette employée dévouée se retrouve aujourd'hui sur le trottoir, écartée de l'entreprise alors qu'elle ne se trouvait qu'à trois mois de son départ légitime à la retraite.

Le choc est d'autant plus violent que le motif invoqué pour son éviction semble, aux yeux de beaucoup, dérisoire et injuste. Tout a basculé le 13 décembre 2025, lors d'une journée de travail ordinaire qui a viré au cauchemar. Une cliente, arrivée dans un état d'excitation et de colère manifeste, a exigé d'ouvrir son colis avant même d'avoir apposé sa signature, une pratique formellement interdite par les protocoles stricts de l'institution postale.

Fidèle à ses obligations professionnelles, Elizabeth Brayette a opposé un refus ferme mais poli. La réaction de l'usagère a été immédiate et violente : elle a poussé la factrice contre son véhicule, transformant un simple échange administratif en une agression physique. Malgré le fait qu'elle ait été la victime de cette altercation, Elizabeth s'est retrouvée dans la position de l'accusée après le dépôt d'une réclamation officielle par la cliente.

Au lieu de trouver le soutien et la protection de son employeur face à une agression sur son lieu de travail, Elizabeth Brayette a été confrontée à la froideur administrative de sa direction. Son dossier a été transmis à une commission de discipline qui, loin de prendre en compte son historique professionnel et l'agressivité de la cliente, a prononcé son licenciement.

Pour l'ancienne employée, ce verdict n'est pas le fruit d'une erreur professionnelle, mais le résultat d'un calcul froid lié à la productivité. Elle explique avec tristesse que sa rentabilité avait diminué depuis qu'elle souffrait d'une cheville cassée, limitant sa capacité de traitement à cinquante colis par jour. Ce détail technique, transformé en critère de performance, aurait servi de prétexte pour se débarrasser d'une employée devenue moins efficace selon les standards comptables de l'entreprise. Le sentiment de mépris est total.

Elizabeth évoque un rejet systématique, une volonté de l'effacer avant même qu'elle ne puisse franchir la porte de la retraite, privant ainsi la travailleuse de la reconnaissance minimale due à deux décennies d'engagement. L'absence de cérémonie de départ ou même d'un simple mot de remerciement symbolise, selon elle, une déshumanisation croissante du management au sein de l'entreprise.

Face à cette situation accablante, Elizabeth Brayette a pris une décision qui a surpris et attristé son entourage : elle a renoncé à porter l'affaire devant le tribunal des Prud'hommes. Épuisée physiquement et moralement, elle n'a plus la force d'engager une bataille judiciaire longue et éprouvante contre un géant comme La Poste. Ce renoncement est vécu comme une injustice supplémentaire par les organisations syndicales.

Johnny Perré, Secrétaire départemental de la CGT La Poste, a dénoncé avec vigueur ce qu'il considère comme des méthodes absurdes et oppressives. Selon lui, le cas de Babeth est symptomatique d'un climat social délétère où les sanctions sont utilisées de manière disproportionnée pour fragiliser les salariés, avec des mises à pied non rémunérées pouvant aller jusqu'à trois mois, plongeant des familles dans la précarité. De son côté, la direction de La Poste reste impassible et assume pleinement sa décision.

Dans un communiqué laconique, elle justifie le licenciement par des actions et des comportements qui seraient en inadéquation avec le règlement intérieur de l'entreprise. Ce fossé abyssal entre la réalité vécue par l'employée, le soutien des syndicats et la rigidité du discours institutionnel illustre la crise profonde du lien social et professionnel dans le secteur des services postaux aujourd'hui





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