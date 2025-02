Initiation à la langue sifflée : un voyage fascinant dans le patrimoine occitan

Découvrez la langue sifflée, une forme méconnue de communication originaire des montagnes béarnaises. Philippe Biu, professeur d'occitan, vous guidera à travers un cours participatif pour explorer cette tradition fascinante.

Ce samedi 15 février, la salle des fêtes de Préchac-sur-Adour accueillera une conférence insolite : une initiation à la langue sifflée , animée par Philippe Biu, professeur d'occitan à l'Université de Pau. Organisée par l'association Atavetz, qui travaille pour la promotion de la langue et de la culture occitane, l'événement promet une plongée fascinante dans un patrimoine linguistique méconnu.

La langue sifflée n'est pas un langage universel ; elle repose sur l'adaptation sonore d'une langue existante, l'occitan dans ce cas précis. Autrefois utilisée par les bergers des montagnes béarnaises, elle permettait de communiquer à distance, sur plusieurs centaines de mètres, dans un environnement où la voix ne se propageait pas facilement. Aujourd'hui, bien que rare, cette tradition continue d'être enseignée et étudiée. Cette conférence interactive se déroulera sous forme d'un cours participatif. Après une introduction historique et linguistique, le spécialiste invitera les participants à expérimenter eux-mêmes cette étonnante forme de communication. Un format qui promet un moment ludique et immersif. L'événement est gratuit et ouvert à tous, avec une participation libre pour ceux qui souhaitent soutenir l'association. Une collation sera également offerte à l'issue de la séance. Si vous souhaitez intégrer les cours de gascons, vous pouvez contacter Nathalie Tambourré, présidente de l'association, au 06 14 58 19 02





Langue Sifflée Occitan Berger Tradition Heritage Culturel

