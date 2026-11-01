Ingrid condamnée à 105h de travaux d'intérêt général pour transport de cannabis vers prison de Foix

À Lavelanet, Ingrid a été condamnée pour avoir caché 25 g de cannabis destinés à un détenu de la prison de Foix. Elle évite la prison ferme pour un TIG.

Ingrid, une mère de famille de 31 ans résidant à Lavelanet dans le département de l' Ariège, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Foix. Elle a été reconnue coupable d'avoir participé au transfert illicite de stupéfiants à destination d'un détenu. Les faits se sont produits le 17 juin 2026, dans un contexte personnel difficile marqué par l'isolement et la détresse familiale de la prévenue.

Solitude et vulnérabilité sociale

La jeune femme, installée en Ariège pour essayer de reconstruire sa vie depuis le Nord, traverse une période critique. Ses enfants sont placés par l'aide sociale à l'enfance et son conjoint est incarcéré. Elle se décrit comme étant dans une situation de grande solitude, affirmant lors de son audition avoir tout perdu et être isolée sans soutien familial proche.

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Détail des faits et de la procédure

Le 17 juin 2026, Ingrid a accepté de préparer des vêtements destinés à être envoyés à un détenu de la maison d'arrêt de Foix. Son rôle consistait à dissimuler minutieusement 25 grammes de cannabis à l'intérieur des tissus avant de placer le tout dans un sac. Elle ne devait pas transporter le colis elle-même. En échange de ce service, elle devait percevoir 4 grammes de stupéfiants.

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Débat judiciaire et réquisitions

La substitut du procureur a requis six mois de prison avec sursis simple et deux ans d'interdiction de paraître à la maison d'arrêt de Foix. Elle a souligné que la prévenue savait exactement ce qu'elle faisait. Me Mendil, l'avocate de la défense, a plaidé la clémence en invoquant la vulnérabilité de sa cliente et son absence d'historique judiciaire.

Verdict et conséquences personnelles

Le tribunal a finalement accordé à Ingrid une peine de 105 heures de travail d'intérêt général. Cette décision lui permet d'éviter la prison ferme requise par le ministère public. Cependant, elle écope d'une interdiction de paraître à la maison d'arrêt de Foix pendant un an, une mesure qui complexifie sa situation puisque son conjoint y détient actuellement sa peine.