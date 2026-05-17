Information sur la semaine, la visite de Donald Trump en Chine, le chanteur Patrick Bruel accusé de viol et l'épidémie d'Ebola en RDC

D'attendues, les dernières actualités. Donald Trump en Chine, le chanteur Patrick Bruel accusé de viol et l'épidémie Ebola en RDC, qui touche la République démocratique du Congo.

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La visite de Donald Trump en Chine n'a pas débouché sur d'avancées majeures, que ce soit sur le commerce ou sur l'Iran, allié de Pékin. Très attendue, la visite de Donald Trump en Chine n'a pas débouché sur d'avancées majeures, que ce soit sur le commerce ou sur l'Iran, allié de Pékin.

Sur le second, Donald Trump a dit avoir reçu des paroles encourageantes de Xi Jinping pour aider à une réouverture du détroit d'Ormuz, et des promesses de ne pas livrer d'équipements militaires à l'Iran. Mais les declarations officielles chinoises n'en faisaient toutefois pas mention. Votre navigateur ne supporte pas les Iframes. Votre navigateur ne supporte pas les Iframes.

Rencontre entre Trump et Xi Jinping à Pékin : économie, Ormuz, Taïwan... , ce que l'on sait sur leur discussion L'aspect le plus saillant du sommet concerne en réalité Taïwan. Après que le président chinois Xi Jinping a adressé un message d'une rare fermeté envers l'île, Donald Trump a mis en garde vendredi le pays contre toute proclamation d'indépendance. L'aspect le plus saillant du sommet concerne en réalité Taïwan...

Dimanche, le président taïwanais Lai Ching-te a affirmé que la sécurité dans le détroit ne pouvait pas faire l'objet d'un Washington est tenu de fournir des armes défensives à la nation démocratique, souveraine et indépendante de Taïwan, en vertu du Taiwan Relations Act, une loi adoptée par le Congrès américain en 1979. Déjà visé par trois enquêtes en France et en Belgique, le chanteur et comédien Patrick Bruel est désormais accusé de viol par Flavie Flament.

Cette dernière accuse Patrick Bruel de l'avoir violée en 1991, chez lui, alors qu'elle avait 16 ans et qu'elle se dit avoir été droguée. Elle se souvient qu'il lui avait offert: 'J'ouvre les yeux, il est en train de me remettre et de me reboutonner mon pantalon sur son lit, et il me dit : “Bon, allez, il est l'heure, je te ramène ! ” Je ne comprends pas ce qu'il m'arrive, je suis incapable de réagir. ...

L'épidémie d'Ebola qui frappe la République démocratique du Congo (RDC), après la confirmation d'un premier cas à Goma, grande ville de l'est contrôlée par le groupe armé antigouvernemental M23, a fait plus de 15 000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années. Lors des flambées épidémiques précédentes, le taux de mortalité a fluctué entre 25 % et 90 %, selon l'OMS. En ce moment, à Cannes...

Kore-eda à haut niveau, l'hommage à la France de Woody Harrelson et l'IA malaisante de Soderbergh« j'ai vécu cette pétition comme une injustice vis-à-vis des équipes Canal qui s'attachent à défendre l'indépendance de Canal+ et dans toute la diversité de ses choix. Et en conséquence, je ne travaillerai plus, je ne souhaite plus que Canal travaille avec les gens qui ont signé cette pétition





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