Influenceuse critique l'émission France 2 sur les traitements anti-obésité

Une influenceuse a vivement critiqué l'émission France 2 "Trafic, business et fausses promesses : vos kilos valent de l’or!". Elle a dénoncé une utilisation trompeuse de son image dans la bande-annonce de l'émission, sans son autorisation. Elle a également accusé l'émission de promouvoir des traitements anti-obésité basés sur une molécule capable de couper la faim, et de créer une association avec ces traitements sans son consentement. Elle a exigé que l'émission retire l'image de son compte TikTok et présente des excuses. L'émission a présenté ses excuses sur le réseau social X.

Une influenceuse, Xiouocey, a vivement critiqué l' émission France 2 "Trafic, business et fausses promesses : vos kilos valent de l’or!

". Elle a dénoncé une utilisation trompeuse de son image dans la bande-annonce de l'émission, sans son autorisation. Elle a également accusé l'émission de promouvoir des traitements anti-obésité basés sur une molécule capable de couper la faim, et de créer une association avec ces traitements sans son consentement. Elle a exigé que l'émission retire l'image de son compte TikTok et présente des excuses.

L'émission a présenté ses excuses sur le réseau social X. L'émission a également été critiquée pour avoir utilisé une capture d'écran de son compte TikTok sans son autorisation dans la bande-annonce. L'émission a retiré l'image de son compte TikTok et a présenté ses excuses.





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