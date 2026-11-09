Marc Fiorentino décrypte l'erreur sémantique sur l'inflation à 4% dans la zone euro. Il explique pourquoi la BCE doit ajuster ses taux pour soutenir la croissance française.

L'économiste et investisseur Marc Fiorentino met en lumière une divergence fondamentale dans la perception actuelle de la situation économique européenne. Selon lui, la Banque Centrale Européenne (BCE) poursuit une politique restrictive de hausse des taux directeurs par une crainte excessive de toute résurgence inflationniste. Cette approche semble contradictoire avec les besoins immédiats des économies nationales, qui réclament une baisse des coûts du crédit pour stimuler une croissance économique currently molle et insuffisante.

Distinction Sémantique entre Inflation et Hausse des Prix

Les données publiées indiquent que la hausse des prix à la consommation dans la zone euro a atteint 4% au mois d'octobre. Ce chiffre marque le niveau le plus élevé observé depuis septembre 2023. Bien que ce pourcentage soit deux fois supérieur à l'objectif des 2% fixé par la Banque Centrale Européenne, Marc Fiorentino qualifie cette référence de niveau fantasmé dénué de justification académique stricte. Il insiste sur un abus de langage fréquent : il ne s'agit pas d'une inflation au sens technique du terme, mais d'une hausse généralisée des prix à la consommation.

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Pour qu'il y ait véritablement inflation, plusieurs conditions structurelles doivent être réunies simultanément. Premièrement, il faut observer une hausse généralisée et durable des prix couvrant l'ensemble de l'économie. Deuxièmement, cette dynamique doit être alimentée par une forte demande aggregate de produits et de services, ce qui n'est pas le cas actuellement. Enfin, une boucle vertueuse ou vicieuse de hausses de salaires induites par la hausse des prix doit se mettre en place. Aucune de ces conditions ne remplit pleinement le profil actuel.

Causes Structurelles et Volatilité des Coûts

La réalité observable est celle d'une augmentation des prix dont les causes sont identifiables et spécifiques. Les secteurs de l'énergie et de l'alimentation subissent une pression particulière, avec une progression supérieure à 20% sur un an. Ces postes sont considérés comme volatils et ne reflètent pas nécessairement la tendance de fond de l'économie. Si l'on retire ces deux catégories sensibles de l'indice, la hausse des prix ne se chiffre plus qu'à 2,5%.

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Ce retrait statistique démontre que la pression n'est pas uniforme. La Banque Centrale Européenne (BCE) agit sur la monnaie et le crédit, mais le problème central identifié par Marc Fiorentino est davantage lié à la croissance qu'à la pure monnaie. La phobie de la moindre remontée des prix conduit les décideurs monétaires à remonter les taux, alors que l'urgence consiste à créer un environnement propice à l'expansion économique.

Impact sur les Ménages et le Pouvoir d'Achat

Les conséquences de cette politique monétaire rigide se font sentir directement sur le pouvoir d'achat des Français. Marc Fiorentino note que l'augmentation du coût des crédits n'est pas le problème majeur pour la plupart des ménages dans l'immédiat. En revanche, une pression énorme pèse sur le pouvoir d'achat, touchant particulièrement les populations les plus défavorisées. Cette situation de précarité croissante trouve des échos avec ce qui se produit aux États-Unis, créant un parallèle inquiétant sur les marchés transatlantiques.

Le chômage a repris sa tendance haussière, ce qui affaiblit le pouvoir de négociation des travailleurs et empêche la propagation de hausses de salaires capables d'absorber la hausse des prix. Par ailleurs, la diffusion rapide de l'intelligence artificielle sur le marché du travail ajoute une couche de complexité structurelle. Cette transformation technologique ne favorise pas mécaniquement une augmentation généralisée des revenus, contrairement à ce qui s'est produit après la période pandémique.

Conséquences Géopolitiques et Perspectives Future

La stratégie actuelle de la Banque Centrale Européenne (BCE) pourrait avoir des répercussions politiques significatives. Marc Fiorentino suggère implicitement que la déroute de certaines formations politiques ou leaders, mentionnée en filigrane, s'explique en partie par cette détérioration du pouvoir d'achat. Les citoyens ne font pas la distinction entre l'inflation technique et la hausse des prix, ils subissent l'ensemble de la charge.

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Pour relancer l'activité, il serait nécessaire de revoir les priorités de la politique monétaire. Abaisser les taux directeurs permettrait de réduire le coût du crédit et de soutenir l'investissement. Cela répondrait au besoin pressant de dynamiser la croissance économique, aujourd'hui freinée par un environnement financier trop contraignant. L'enjeu est de transformer une inflation structurelle en une croissance inclusive qui améliore le pouvoir d'achat de tous, y compris des plus modestes.