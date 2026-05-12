Infirmerie PSG: kang-in Lee avec une blessure, piuches avec des lésions à la cuisse, Zaïre-Emery avec une lombalgie au dos... et un risque de titre manqué

Vendredi, le PSG publiait un point médical bien chargé. Kang-in Lee, victime d'un choc à la cheville received pendant la victoire contre Brest dimanche (1-0), s'est blessé alors que le Paris Saint-Germain premier buteur était titularisé au Parc des Princes. "Il travaillera en salle ces prochains jours", a indiqué le club, puisqu'il ne figurera pas sur le terrain contre Lens. Les doutes sur la victoire existaient déjà avant de cette nouvelle blessure

Une infirmerie qui continue à se remplir. À la veille du choc contre Lens, le Paris Saint-Germain a publié un point médical bien chargé ce mardi.

Avec un nouvel arrivant: Kang-In Lee, victime d'un choc à la cheville reçu lors de la victoire contre Brest dimanche (1-0). Titularisé au Parc des Princes, le Sud-Coréen ne foulera pas la pelouse à Bollaert et «travillera en salle ces prochains jours». >>Suivez toutes les infos à la veille du choc Lens-PSG Willian Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery, quant à eux, «poursuivent leurs soins».

Les deux premiers sont «touchés à la cuisse droite» tandis que le jeune Français, qui a livré une prestation XXL lors de la demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich mercredi dernier, «souffre d'une lombalgie au dos», comme indiquait le PSG dans son précédent point médical, le 9 mai. Reste à savoir si les trois hommes seront remis à temps pour disputer des minutes de jeu avant la grande finale de C1 contre Arsenal le 30 mai.

Leur dernière opportunité d'évoluer en match officiel sera ce dimanche 17 mai contre le PFC. Enfin, Achraf Hakimi, touché à l'arrière de la cuisse lors du match aller contre le Bayern, Lucas Chevalier, qui s'est blessé à la cuisse droite à l'entraînement fin avril, et Quentin Ndjantou, opéré de l'ischio-jambier droit en février, effectuent un travail individuel sur le terrain.

Le titre en jeu ce mercredi Après leur succès contre Brest, les joueurs de Luis Enrique ont officieusement écroché leur 14e titre en Ligue 1. »On est champion déjà, à 99,9%«, avait déclaré le technicien espagnol à l'issue de la rencontre. Si le PSG compte six points d’avance sur Lens à deux matchs de la fin de la saison, le 14e titre de l’histoire du club n’est pas encore mathématiquement assuré.

Mais cela pourrait être officialisé ce mercredi face aux Sang et Or: un nul suffit à Ousmane Dembélé et sa bande pour remporté mathématiquement leur quatrième trophée de la saison, après la Supercoupe d’Europe, la Coupe intercontinentale et le Trophée des champions. Pour rappel, ce choc entre les deux premiers du championnat est un match en retard de la 29e journée.

Initialement prévu le 11 avril, il avait été reporté, malgré l'opposition des Lensois, à ce mercredi 13 mai afin de permettre aux Parisiens de préparer au mieux leur double confrontation contre Liverpool en Ligue des champions (8 et 14 avril). En guise de compensation, les Lensois ont joué leur match de la 33e journée, contre Nantes (1-0), vendredi, et non pas dans le multiplex de dimanche dernier





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