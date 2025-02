Infestation de Mites: Une Villa de 32 Millions d'Euros à Notting Hill Converti en Cauchemar

Un couple qui a acheté une luxueuse villa de 32 millions d'euros à Notting Hill a été confronté à une infestation de mites qui a rendu la maison inhabitable. Après une longue bataille judiciaire, la Haute Cour de Londres a donné raison aux acheteurs et a annulé la vente, condamnant le promoteur à les rembourser intégralement.

Lorsque Iya Patarkatsishvili et son époux, le dentiste Yevhen Hunyak, ont acquis une villa luxueuse d'une valeur de 32,5 millions de livres sterling (environ 38 millions d'euros) à Notting Hill en 2019, le couple était convaincu d'avoir trouvé un cadre de vie exceptionnel. La propriété, un chef-d'œuvre architectural de style victorien, offrait tout le confort imaginable: piscine, spa, salle de gym, salle de cinéma et même une bibliothèque magnifique.

Mais l'euphorie de vivre dans ce véritable havre de paix a rapidement cédé la place à un cauchemar. Quelques jours après leur emménagement, Iya a remarqué la présence de papillons de nuit dans les pièces de leur nouvelle résidence. Si au début cela ne semblait pas très grave, il s'est rapidement avéré que la maison était infestée de mites qui détruisaient tout, que ce soit les vêtements, les bouteilles de vin ou les objets du quotidien. Le couple a tenté de maîtriser la prolifération des insectes, mais en vain. Face à cette situation insupportable, le couple a décidé d'intenter une action en justice contre le vendeur. Ce dernier n'est autre que William Woodward-Fisher, un promoteur immobilier de luxe et ancien rameur olympique. Iya et son mari l'accusent de ne jamais avoir mentionné la présence de mites lors de la vente. Dans leur plainte, ils demandent l'annulation de la transaction immobilière et le remboursement intégral du prix d'achat. Ils réclament également des dommages et intérêts. Au tribunal, le promoteur a soutenu qu'il n'avait jamais eu l'intention de tromper le couple, affirmant que les problèmes de mites avaient été résolus avant la vente. Des explications qui n'ont pas convaincu le juge, qui a estimé que Woodward-Fisher était parfaitement au courant du problème et que son objectif principal était de conclure la vente sans avoir à entreprendre de travaux importants. La bataille judiciaire s'est révélée particulièrement longue. Pourtant, la Haute Cour de Londres a finalement donné raison aux acheteurs et a annulé la transaction immobilière. Si le promoteur a été condamné à rembourser le prix d'achat de la maison, il a cependant obtenu une réduction de 6 millions de livres sterling (environ 7,2 millions d'euros) afin de tenir compte du temps que le couple a passé dans la maison. En plus du remboursement du prix d'achat, William Woodward-Fisher a également été condamné à verser des dommages et intérêts de 4 millions de livres sterling (environ 5 millions d'euros) pour couvrir les frais de taxe foncière et les biens personnels du couple endommagés. Au total, le couple devrait ainsi récupérer 30 millions de livres sterling (environ 35 millions d'euros)





