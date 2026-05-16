Explore the unlikely friendship between FIFA President Gianni Infantino and US President Donald Trump, delving into their shared governance philosophy and the potential consequences of their alliance for FIFA and the World Cup.

Vous êtes vraiment ce qu’on attend d’un leader' : Donald Trump encensé par le patron de la FIFA Gianni Infantino , comment les deux hommes sont devenus inséparables En offrant à Donald Trump un inédit 'Prix de la paix ', Gianni Infantino , le président de la FIFA , brouille les frontières entre sport et pouvoir, à quelques mois du Mondial 2026.

Comment et pourquoi cette amitié s'est-elle nouée ? L'image avait fait rire (jaune) le monde entier... Au début du mois de décembre 2025, en marge du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, Gianni Infantino a décerné à Donald Trump le'Prix de la paix de la FIFA'. 🔸 Donald Trump a reçu le premier Prix de la paix de la Fifa lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 à Washington.

Il a salué 'l'un des plus grands honneurs' de sa vie. Monsieur le président, voici votre prix de la paix. Il y a aussi une belle médaille pour vous, que vous pouvez porter partout', avait alors dit le patron de la FIFA. Une médaille que Donald Trump s'était empressé de mettre autour du cou.

Merci. C'est sûrement l'un des plus beaux honneurs de ma vie'. Gianni Infantino affirme que Donald Trump 'mérite' le Prix de la paix et s'offusque des menaces de boycott de la Coupe du monde 2026 Ce nouveau trophée a été spécialement créé par la FIFA pour Donald Trump. Il a alors symbolisé une amitié évidente entre Gianni Infantino et Donald Trump.

Vous êtes vraiment ce qu'on attend d'un leader. Vous pouvez toujours compter sur mon soutien', avait même ajouté le président de l'institution. Boite noire : Gianni Infantino félicite un président recherché par Interpol,...

During the trophy celebration of Chelsea Football Club, players were told that Donald Trump would present the trophy and then leave,The captain Reece James had to call him to leave the stage, but he still didn't leave😂 Autre fait marquant : Donald Trump s'était 'incrusté' au dernier moment sur le podium de la remise du trophée de la Coupe du monde des clubs à New York. Les joueurs de Chelsea, club vainqueur, avaient montré leur incompréhension face à l'insistance du président américain.

', 'Les deux hommes ont en fait les mêmes méthodes de gouvernance et se soutiennent pour un objectif commun, dont chacun tirera des fruits différents : que ce Mondial 2026 soit un succès populaire.





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