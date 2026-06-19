Indre-et-Loire heatwave: scorching temperatures and warnings

The Indre-et-Loire region in France is experiencing a heatwave with soaring temperatures and warnings. The heatwave is expected to last until Monday, with the mercury rising to record levels.

Ce week-end du 20 et 21 juin 2026, en Indre-et-Loire, la canicule se poursuit. Les températures vont monter crescendo entre samedi et dimanche, avant un lundi record.

La vue depuis le Parc de la Perraudière à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), un spot prisé des Tourangeaux pour associer belle vue et ombre. La canicule continue ce week-end et le mercure monte : la météo du week-end du 20 et 21 juin en Indre-et-Loire ©Zachary Manceau / Actu ToursVous n’en pouvez plus de cette chaleur et avez hâte que les températures descendent… Mauvaise nouvelle pour vous : ce ne sera pas pour ce week-end.

La canicule continue ce week-end et le mercure monte : la météo du week-end du 20 et 21 juin en Indre-et-Loiresur l’Indre-et-Loire. Météo France annonce des averses orageuses dans une grande partie est du département. Les météorologistes annoncent de faibles averses à Sainte-Maure-de-Touraine, des éclaircies à Descartes et Preuilly-sur-Claise, et un ciel voilé à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Chinon et Richelieu. sur l’ensemble des territoires d’Indre-et-Loire.

La maximale sera atteinte à Amboise, où il fera 36°C. Les prévisions de Météo France pour l’après-midi du vendredi 19 juin 2026 à Tours et en Indre-et-Loire ©Capture d’écran Météo FranceSeules les communes de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Montrésor, Loches et Preuilly-sur-Claise diffèreront : le temps là-bas sera très nuageux dans la matinée. Il fera entre 27 et 28 degrés de moyenne sur l’ensemble du département. Il fera 28°C à Tours, comme à Chinon.

La maximale sera à Amboise, où Météo France prévoit 29 degrés. Les prévisions de Météo France pour la matinée du samedi 20 juin 2026 à Tours et en Indre-et-Loire. ©Capture d’écran Météo Francepour la plupart des villes et villages d’Indre-et-Loire, sauf à Amboise, Luzillé, Loches et Descartes, où des éclaircies sont annoncées. Le mercure va monter avec des températures variant entre 33 et 35 degrés de moyenne.

Sur tout le tracé de la Loire, d’Amboise à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, il fera 34°C. Les agriculteurs d’Indre-et-Loire appelés à la vigilance pour limiter les risques d’incendie en période de moissonLes prévisions de Météo France pour l’après-midi du samedi 20 juin 2026 à Tours et en Indre-et-Loire. ©Capture d’écran Météo FranceIl fera déjà très chaud le matin puisque les températures iront de 30°C, à Château-Renault par exemple, jusqu’à 32°C, à Amboise. À Tours, Météo France annonce 31 degrés.

Les prévisions de Météo France pour la matinée du dimanche 21 juin à Tours et en Indre-et-Loire. ©Capture d’écran Météo France Dimanche après-midi, le temps sera globalement ensoleillé sur le département. Météo France annonce un ciel voilé au-dessus de la majorité des communes du département. Montrésor et Richelieu auront droit à des éclaircies.

La minimale est à 35°C, du côté de Château-Renault. Sinon, on aura plutôt 36 voire 37 degrés ! À Tours et Richelieu par exemple, il fera 36°C, mais à Chinon et Loches, on sera à 37°C.Les prévisions de Météo France pour l’après-midi du dimanche 21 juin 2026 à Tours et en Indre-et-Loire ©Capture d’écran Météo France Lundi 22 juin s’annonce comme la pire journée au niveau des températures.

Météo France annonce de 32 à 34 degrés le matin et de 37 à 40 degrés l’après-midi. En effet, la barre des 40 degrés devrait être franchie lundi, ce qui a poussé le nombre de canicules à Tours à augmenter de 100%





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