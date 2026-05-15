Indorama Ventures ferme son usine de Longlaville (Meurthe-et-Moselle), laissant 160 salariés sur le carreau

Le groupe asiatique Indorama Ventures va fermer cet été son usine de Longlaville (Meurthe-et-Moselle), laissant plus de 160 salariés sur le carreau, a-t-on appris vendredi de source syndicale. L'usine, qui produit des fibres plastiques pour les fabricants de pneus, voyait depuis plusieurs années son carnet de commandes se réduire sous la pression de la concurrence chinoise. Un accord a été négocié afin d'obtenir des indemnités, des primes exceptionnelles et des congés de reclassement pour les 163 salariés, a indiqué Abdelkader Moulay Rchid, délégué syndical CFDT.

Le groupe asiatique Indorama Ventures va fermer cet été son usine de Longlaville (Meurthe-et-Moselle), laissant plus de 160 salariés sur le carreau, a-t-on appris vendredi de source syndicale.

L'usine, qui produit des fibres plastiques pour les fabricants de pneus, voyait depuis plusieurs années son carnet de commandes se réduire sous la pression de la concurrence chinoise. Un accord a été négocié afin d'obtenir des indemnités, des primes exceptionnelles et des congés de reclassement pour les 163 salariés, a indiqué Abdelkader Moulay Rchid, délégué syndical CFDT. L'usine cessera de produire le 23 juin et les salariés devraient recevoir les lettres de licenciement en juillet, a-t-il poursuivi.

Indorama est un des premiers fabricants mondiaux de PET (polythéréphtalate d'éthylène), plastique utilisé dans la fabrication de bouteilles d'eau, de barquettes alimentaires ou de textile. L'entreprise emploie quelque 25.000 salariés à travers le monde et affichait en 2024 un chiffre d'affaires de 15,4 milliards de dollars (environ 13,2 milliards d'euros). RER B en Ile-de-France: le nouveau MI20 sera mis en ligne 'dans moins de trois ans', assure Valérie Pécress





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