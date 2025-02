Indonésie Lance un Programme de Santé Gratuit à Grande Echelle

L'Indonésie a lancé le programme « Cek Kesehatan Gratis » (« Bilan de santé gratuit ») qui vise à offrir un bon pour un bilan médical gratuit à chaque l'un de ses 280 millions d'habitants. Ce programme, présenté comme le plus grand jamais conçu en matière de santé publique, est le fruit d'une promesse de campagne du président Prabowo Subianto.

Une médecin effectue une otoscopie lors d'un bilan de santé gratuit à Jakarta, en Indonésie, le 10 février 2025. Un programme appelé « Cek Kesehatan Gratis » (« Bilan de santé gratuit »), décrit par le gouvernement indonésien comme offrant à chacun des 280 millions d'habitants du pays d'Asie du Sud-Est un bon pour un bilan médical gratuit, à utiliser le mois de son anniversaire ou le suivant, conformément à une promesse de campagne du président, Prabowo Subianto, au pouvoir depuis octobre 2024.

Le président indonésien critique le scrutin direct, les défenseurs de la démocratie s'inquiètent. Des bénéficiaires ont même reçu un gâteau d'anniversaire du ministre de la Santé en personne lors du lancement officiel du dispositif, de plus grand programme de santé publique jamais conçu, avec 60 millions de participants la première année et une couverture complète visée d'ici à cinq ans, grâce aux 10 000 centres de santé communautaires et 15 000 cliniques partenaires. Plus grande économie d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie peine à garantir un accès équitable aux soins, notamment en milieu rural. Le pays fait face à une explosion des maladies non transmissibles : diabète, hypertension, maladies cardiaques. Chez les adultes, les AVC, les cancers et les maladies cardiaques causent plus de 70 % des décès, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, et un enfant sur cinq de moins de 5 ans souffre d'un retard de croissance. D'un coût estimé à 4,7 trillions de roupies (275 millions d'euros) pour 2025, ce programme intervient alors que le gouvernement impose des coupes budgétaires massives, dans le contexte d'un ralentissement de la croissance économique. « Je veux économiser de l'argent pour le peuple. Pour nourrir les enfants du pays, pour réparer toutes les écoles d'Indonésie





