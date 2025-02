indignation face à la suppression brutale des aides aux associations dans l'Hérault

Le monde du spectacle et des associations s'est mobilisé face à la suppression brutale des aides budgétaires annoncées par le président du Département de l'Hérault, Kléber Mesquida. Des dizaines de personnes ont manifesté devant le Conseil départemental pour interpeller les élus et demander la révision du budget avant son vote fin mars.

Le monde du spectacle et des associations s'est mobilisé face à la suppression brutale des aides budgétaires annoncée par le président du Département de l' Hérault , Kléber Mesquida. Une cinquantaine de personnes, représentant différents milieux du spectacle, étaient réunies devant le Conseil départemental ce lundi 10 février pour interpeller les élus et les pousser à reconsidérer cette décision.

L'annonce de la suppression des aides aux associations dans le prochain budget, a provoqué une vague d'indignation et de colère. « On ne peut pas laisser passer, cela n'a aucun sens de couper l'intégralité du budget alloué à la culture et aux associations avec brutalité et un mépris sans nom. Ce n'est pas à une seule personne de décider, les associations sont à tout le monde et sont primordiales pour le lien social », a déclaré Maud Martin de Sud Culture 34. Les manifestants, armés de flyers et d'un message clair, réclamant que les élus « fassent leur travail », ont pris d'assaut les entrées de l'Hôtel du Département pour sensibiliser les élus à la gravité de la situation. Cécile Marc, de la Coordination des Intermittents et des Précaires, a souligné l'impact de cette décision sur le secteur associatif dans son ensemble : « C'est tout le secteur associatif qui est touché. Il n'y a pas de raisons de tout couper. Quand il annonce qu'il ne coupe pas 100 % c'est n’est pas la vérité. Car ce qu'il garde c'est la part obligatoire qu'il ne peut pas couper ». Les intermittents, déjà fragilisés par la précarité de leur métier, risquent de se retrouver contraints de passer au RSA, ce qui impactera également les finances du Département. « On a bien conscience qu'il y a un budget et qu'il faut faire des choix mais plus d’1 million d’euros a servi à payer des cabinets de conseils, ça peut aussi être supprimé », a déclaré Cécile Marc. Face à l'ampleur des suppressions subies par le monde du spectacle et les associations depuis 2015, les intermittents espèrent enfin être reçus pour trouver des solutions viables. La question sera certainement abordée lors de la session prévue lundi prochain, l'Assemblée départementale en débattra avant le prochain vote en mars. Des rassemblements et des manifestations sont prévus pour maintenir la pression, notamment un rassemblement ce mercredi 12 février devant l'Opéra Comédie à 14 heures et une manifestation samedi 15 février à 14h30 à Louis-Blanc.





