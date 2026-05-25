Indienne : Augmentation des prix du carburant et appel à la réduction de la consommation

La guerre au Moyen-Orient contraint les compagnies publiques à augmenter les prix du carburant en Inde, où les autorités ont appelé à limiter la consommation. Les perturbations de l'approvisionnement énergétique dues à la guerre accentuent la pression sur l'économie.

La guerre au Moyen-Orient contraint les compagnies publiques à augmenter les prix du carburant en Inde , où les autorités ont appelé à limiter la consommation.

Les compagnies pétrolières publiques indiennes ont de nouveau relevé lundi les prix de l'essence et du diesel, pour la quatrième fois en dix jours, alors que les perturbations de l'approvisionnement énergétique dues à la guerre accentuent la pression sur l'économie. Les prix des carburants automobiles ont augmenté de 5% depuis le déclenchement fin février du conflit, qui a entraîné un passage stratégique pour les hydrocarbures.

En comparaison, le prix d'un litre de gazole a grimpé de plus de 20% en France. L'Inde, troisième importateur mondial de pétrole, se procure habituellement environ la moitié de son pétrole par cette voie maritime. Les tarifs des carburants varient à travers le pays, mais leurs prix ont été globalement augmentés d'un peu plus de deux roupies après le dernier ajustement.

À New Delhi, le prix du litre d'essence est passé de 99,5 roupies à 102,12 roupies (0,92 euro), tandis que celui du diesel s'établit désormais à 95,20 roupies (0,86 euro). Le Premier ministre Narendra Modi avait exhorté le 10 mai les Indiens à réduire leur consommation d'essence et de diesel, en raison des perturbations d'approvisionnement dues à la guerre au Moyen-Orient.

Il avait ajouté qu'une baisse de la consommation de carburants était également nécessaire pour économiser les devises étrangères dépensées pour importer les hydrocarbures. Les sociétés commercialisant du pétrole avaient vu leurs revenus chuter (des pertes allant jusqu'à 120 millions de dollars par jour) tout en assurant un approvisionnement et des importations d'énergie sans interruption. L'Inde tente de diversifier ses approvisionnements pétroliers avec la Russie, l'Angola, l'Iran et le Venezuela pour éviter une pénurie.

Les agents de police ont riposté contre des coups de feu près de la Maison Blanche, un tireur abattu et un passant blessé. Les fortes chaleurs sont encore attendues ce lundi, avec la vigilance jaune canicule étendue à 18 départements dont Paris et sa petite couronne





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