La situation économique en France est préoccupante, avec un recul important de l'indice PMI Flash, baromètre de la santé de l'économie, qui s'est effondré à 43,5 en mai contre 47,6 en avril. Les services, en particulier, voient une décapitation de leur activité, reflet de la dégradation de l'environnement économique et des tensions inflations. La guerre au Moyen-Orient n'aide pas non plus, avec une augmentation significative des pressions sur les coûts du carburant et de l'énergie. La croissance économique française pourrait être ralentie pendant le deuxième trimestre, avec la perspective d'une récession si la situation se déstabilise dans les semaines qui viennent.

La santé de l'économie française est en péril, entraînée par une hausse des coûts du carburant et de l'énergie due à la guerre au Moyen-Orient.

Les craintes d'une récession s'amoncellent avec le recul acerbe de l'indice PMI Flash, baromètre avancé de la santé de l'économie, qui s'est effondré à 43,5 en mai contre 47,6 en avril. Les services, en particulier, voient leur activité s'essouffler, enregistrant un plus bas de six mois. Les incertitudes économiques et les pressions sur les coûts du carburant et de l'énergie se manifestent également dans les tensions inflationnistes accrues, reflet de la podětrié de l'activité économique





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