Inculpation de l'ex-Premier ministre espagnol Zapatero pour trafic d'influence et blanchiment dans l'affaire Plus Ultra

L'ancien chef du gouvernement espagnol José Luis Rodríguez Zapatero a clamé son innocence devant un juge après être devenu le premier ex-Premier ministre inculpé pour trafic d'influence et blanchiment, dans le cadre de l'affaire de sauvetage de la compagnie aérienne Plus Ultra pendant la pandémie. L'affaire et ses rebondissements politiques sont examinés.

L'ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero a été entendu pendant plus de trois heures par le juge José Luis Calama, qui l'a inculpé pour trafic d'influence et blanchiment.

Jamais un chef ou ex-chef de gouvernement n'avait fait l'objet d'une telle inculpation en Espagne. À l'issue de cette audition inédite, Zapatero, au pouvoir de 2004 à 2011, a clamé son innocence, affirmant être 'totalement innocent' des délits très graves qu'on lui reproche. Il a promis de fournir des explications aux Espagnols dans les prochains jours et s'est dit toujours comporté avec décence et honnêteté.

Le juge a considéré que ses déclarations n'avaient pas remis en cause les indices rationnels de culpabilité, mais a refusé de lui retirer son passeport comme le demandait le parquet. Il est accusé d'être le 'chef présumé d'une structure stable et hiérarchisée' visant à percevoir des pots-de-vin via plusieurs sociétés commerciales instrumentalisées.

Ces faits s'inscrivent dans l'affaire 'Plus Ultra', qui examine s'il a favorisé, en échange d'argent, le sauvetage public de 53 millions d'euros de cette petite compagnie aérienne pendant la pandémie de Covid-19,利用 son influence persistante après son départ du pouvoir. La découverte de bijoux et montres de luxe d'une valeur de 1,3 million d'euros dans un coffre-fort de son bureau lui vaut aussi des poursuites pour fraude fiscale et contrebande présumée.

Selon des sources judiciaires, il a refusé de s'expliquer sur ces biens et a assuré n'avoir eu aucun contact direct avec Plus Ultra lors du sauvetage. Cette affaire ébranle le gouvernement de Pedro Sánchez, dont plusieurs proches sont également mis en cause dans d'autres dossiers.

Face au Parlement, Sánchez n'a pas évoqué directement le cas de son prédécesseur mais a vanté son bilan depuis 2018, assurant que la législature irait à son terme en 2027 malgré les appels de l'opposition à sa démission. Parallèlement, des milliers d'Espagnols ont manifesté à Madrid contre la corruption présumée au sein du gouvernement.

Le président du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, a qualifié Sánchez de 'chef du gouvernement avec le plus de soupçons de corruption de toute la démocratie espagnole'. Dans ce contexte, l'étau s'est resserré avec des révélations sur une présumée officine au sein du PSOE chargée d'interférer dans les investigations visant les proches de Sánchez, ce que le chef du gouvernement nie avoir connue.

En outre, l'épouse du Premier ministre, Begoña Gómez, attend une décision de justice dans une enquête pour corruption et trafic d'influence, après avoir été formellement inculpée





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