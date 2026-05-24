Incontinence urinaire : un trouble avec un impact psychologique et social profond

L'incontinence urinaire est un trouble qui a un impact psychologique et social profond. Les femmes qui en souffrent vivent avec un stress permanent et peuvent avoir des symptômes de dépression et d'anxiété. De plus, il y a des conséquences sur la vie sexuelle et l'image corporelle. L'éducation à la santé est essentielle pour comprendre ce trouble et trouver des solutions.

L'incontinence urinaire féminine n'est ni une maladie bénigne ni une conséquence 'normale' liée au fait de prendre de l'âge, aux accouchements ou à la ménopause, explique Marina Gómez de Quero Córdoba, chercheuse à l'université Rovira i Virgili à Tarragona (Espagne).

Elle ajoute que ce trouble a un impact biologique, psychologique et social profond, qui affecte la qualité de vie des personnes qui en souffrent. L'incontinence urinaire est due à une altération des mécanismes qui contrôlent le stockage et l'évacuation de l'urine. Dans des conditions normales, la vessie se remplit progressivement pendant que les muscles du plancher pelvien et les sphincters urétraux restent contractés, ce qui empêche les fuites.

Quand ce système défaille, en raison d'une faiblesse du plancher pelvien, de lésions neurologiques, d'une hyperactivité du système nerveux, du vieillissement, d'interventions chirurgicales subies antérieurement ou certaines maladies neurologiques peuvent contribuer à de tels changements. Cela donne lieu à différents types d'incontinence, comme l'incontinence d'effort, l'incontinence par impériosité ou l'incontinence mixte





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