Incidents près du Parc des Princes lors du match PSG-Arsenal

Des heurts entre supporters et forces de l'ordre ont éclaté aux abords du Parc des Princes pendant la rencontre entre le PSG et Arsenal, faisant plusieurs blessés et interpellations.

Des incidents ont éclaté aux abords du Parc des Princes alors que la rencontre entre le PSG et Arsenal n'était pas encore terminée. Plusieurs heurts avec les forces de l'ordre ont eu lieu, notamment près des portes du stade.

Environ 150 individus ont tenté de pénétrer par une entrée, mais une manœuvre policière a permis de les repousser et de rétablir le calme temporairement. Des barricades de vélos ont dû être démantelées. Les forces de l'ordre ont saisi 24 torches et une centaine de mortiers. Un abribus a été dégradé avenue de la Boétie, à proximité des Champs-Élysées.

Une boulangerie et un restaurant ont également subi des dégradations avenue de Versailles. Des projectiles ont été lancés sur les policiers près de cette avenue, où 4 à 5 000 personnes étaient rassemblées durant le match. Plus tard dans la soirée, de nouveaux affrontements ont opposé policiers et supporters au niveau de la porte de Saint-Cloud, à côté du Parc. Des mortiers d'artifice ont été tirés sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé que 416 personnes avaient été interpellées en France, dont 283 dans l'agglomération parisienne. Sept policiers ont été blessés, dont un grièvement à Agen. Le ministre a déploré ces débordements. Il a souligné que 22 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés, dont 8 000 pour Paris et sa banlieue, dans le cadre d'un dispositif sécuritaire exceptionnel.

Des centaines de milliers de personnes étaient attendues dans les rues de la capitale, selon la préfecture de police. Ces violences interviennent dans un contexte de tensions récurrentes autour des grands événements sportifs. Les autorités avaient anticipé des débordements en déployant un important dispositif, mais n'ont pu empêcher les affrontements. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les fauteurs de troubles.

Les dégâts matériels sont en cours d'évaluation. La mairie de Paris a condamné ces actes et appelle au calme. Les supporters présents dans le stade n'ont pas été directement touchés, mais l'atmosphère était tendue aux abords. Le club parisien pourrait faire l'objet de sanctions si les incidents sont attribués à ses supporters.

Par ailleurs, plusieurs blessés légers ont été recensés parmi les spectateurs évacués. La préfecture de police a salué l'intervention rapide des forces de l'ordre qui a permis d'éviter une intrusion massive dans l'enceinte sportive. Les images de ces heurts ont circulé largement sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions indignées. Le gouvernement a promis que les auteurs seraient punis avec la plus grande fermeté.

Cette soirée restera marquée par l'absence de victimes graves, mais par un lourd bilan sécuritaire





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