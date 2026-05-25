Incidents pendant les fêtes de la Pentecôte à Tanus (Tarn)

Des incidents ont éclaté entre plusieurs groupes de participants lors des traditionnelles fêtes de la Pentecôte organisées chaque année dans le village de Tanus (Tarn). Un jeune homme a été passé à tabac et transporté à l’hôpital.

Les traditionnelles fêtes de la Pentecôte ont attiré plusieurs milliers de personnes dans le village de Tanus (Tarn) . Un week-end festif qui a été émaillé, cette année, d’incidents entre plusieurs groupes de participants, en marge des festivités.

Un jeune homme a été passé à tabac et transporté à l’hôpital. Chaque année, pendant le week-end de la Pentecôte, Tanus, un village de 500 habitants situé dans le nord du Tarn, organise des concerts gratuits, des concours de pétanque et une paella géante qui attire chaque année encore plusieurs milliers de personnes. Mais la fête a connu des incidents dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai.

D’abord vers 22 h 30, alors que les chanteurs et musiciens animaient la soirée sur la place du Foirail, deux jeunes hommes ont été pris à partie près de l’église du village par deux autres individus. Les agresseurs, eux, ont pris la fuite. Plus tard dans la nuit, vers 4 h du matin, les festivités ont pris fin et les derniers participants ont été invités à rejoindre le parking.

Là, un groupe d’une vingtaine de jeunes, venus d’Albi pour chercher des histoires, a voulu en découdre avec une dizaine d’autres jeunes qui, eux, habitent dans les environs. Il a fallu l’intervention des organisateurs pour mettre ces derniers à l’abri. C’est la première année que ça arrive, déplore Hugo Delpous, président du comité des fêtes de Tanus, qui souligne néanmoins le bon déroulement général de l’événement





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