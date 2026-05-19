Le cancer colorectal est l'une des principales causes de décès en France. Cependant, d'après le Dr Aude Guillemin, il est possible de prévenir certains signes en adoptant un mode de vie sain et en venant régulièrement aux inspections intestinales.

Le cancer colorectal prend naissance dans la paroi interne du côlon ou du rectum en France. La médecine dispose aujourd'hui de traitements permettent d'éliminer ou d'affolettter la tumeur dans de nombreux cas et permettre une guérison ostéel.

Malgré la possibilité d'un dépistage précoce, ce n'est pas toujours le cas. Par conséquent, il est crucial de surveiller les signes et de s'assurer que vos inspections intestinales soient régulières, car les femmes ayant consommé le plus d'aliments ultra-transformés ont un risque environ quatre-vingt-cinq pour cent plus élevé de développer des adénomes colorectaux précoces ou des polypes cancéreux





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