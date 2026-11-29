Une péniche heurte une pile du pont Bir-Hakeim à Paris ce 28 novembre. Aucune victime mais opérations de secours et pompage d'hydrocarbures en cours au port du Gros-Caillou.

Une embarcation de type péniche a percuté une pile du pont Bir-Hakeim dans le 15e arrondissement de Paris dans la soirée du samedi 28 novembre. Cet incident, survenu aux alentours de 20h00, a déclenché une intervention rapide des secours fluvials et de la police. L'embarcation a ensuite été remorquée et amarrée au port du Gros-Caillou dans le 7e arrondissement pour être mise en sécurité.

Déroulement de l'impact et immobilisation du navire

La préfecture de Police a confirmé à CNEWS les détails de l'accident, soulignant qu'il s'agit d'un événement rare. L'embarcation, identifiée comme une péniche de type Freycinet d'une longueur d'environ 50 mètres, a subi des dégâts structurels importants. La force de l'impact a provoqué une voie d'eau à l'avant, sous la ligne de flottaison, mettant la navigation en péril immédiat. Craignant que le bateau ne coule, les autorités ont immédiatement activé le dispositif d'urgence pour stabiliser la situation. Les services experts de la préfecture de Police ont dû coordonner leurs actions pour sécuriser l'engin avant toute tentative de réparation. L'immobilisation au port du Gros-Caillou a permis de sortir la péniche du chenal de navigation principal.

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Intervention technique et colmatage de la coque

Plusieurs unités spécialisées sont intervenues simultanément pour répondre à la crise. La Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et la brigade fluviale de la Direction de l'Ordre public et de la Circulation (DOPC) ont été dépêchées sur les lieux. Un architecte de sécurité de la Direction des usagers et des polices administratives (DUPA) a également été mobilisé pour inspecter l'intégrité de la structure du pont Bir-Hakeim. La priorité absolue était de stopper l'entrée d'eau. Les plongeurs de la BSPP ont effectué un colmatage de la brèche située à l'avant. Cette opération technique complexe a pris du temps pour être achevée. Le colmatage a été finalisé aux alentours de 1h30 du matin, soit plusieurs heures après l'incident initial.

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Gestion des pollutions et pompage des hydrocarbures

Outre les risques de naufrage, l'accident présentait un danger environnemental significatif. Un groupe antipollution aquatique de la BSPP a déployé un barrage flottant de type Barracuda à titre préventif. Cette mesure visait à empêcher toute dispersion d'hydrocarbures dans les eaux de la Seine. Les experts ont évalué la présence de 350 litres de gasoil à bord de l'embarcation endommagée. Ces produits ont été transférés dans deux cuves installées à quai lors des opérations de pompage. Cette intervention a permis de neutraliser le risque de contamination de la rivière. La Préfecture de Police a souligné la nécessité de ces mesures pour protéger l'écosystème fluvial parisien malgré un incident localisé.

Bilan humain et surveillance post-incident

Heureusement, aucune victime n'est à déplorer suite à cette collision violente. Les opérations de secours et de sécurisation ont duré toute la nuit du samedi 28 novembre. À l'heure actuelle, la péniche reste amarrée au port du Gros-Caillou. Elle fait l'objet d'un dispositif de surveillance continu par les autorités. La Préfecture de Police a confirmé que l'embarcation reste en attente d'éventuelles expertises supplémentaires. Cet incident rappelle la vigilance nécessaire sur les axes navigables parisiens. La coordination entre les différents corps de métier a permis de limiter les conséquences de l'accident.