Le 25 novembre à Paris, des militants monarchistes ont perturbé la soirée Voix iraniennes au Ministère Jean-Noël Barrot, révélant des fractures profondes dans la diaspora iranienne en France.

La soirée "Voix iraniennes" organisée le 25 novembre au soir à l'Institut du monde arabe à Paris a connu une fin dramatique, perturbant les célébrations de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'événement, parrainé par le ministère français des Affaires étrangères et placé sous le signe de la liberté d'expression, a été accaparé par une série de provocations violentes. Cette nuit-là, le dispositif officiel de soutien aux dissidents iraniens a été mis à mal par des manifestations hostiles qui ont duré près de deux heures et demie, transformant une plateforme de dialogue en un théâtre de conflit intérieur.

Violence monarchiste et interruption du programme

Plusieurs dizaines de militants monarchistes favorables à Reza Pahlavi ont occupé les lieux pour empêcher les artistes et les participants de prendre la parole. Selon le rapport de Marie Vaton, journaliste au Nouvel Obs présente sur place, ces individus ont utilisé des slogans haineux, des insultes et des méthodes d'intimidation systématiques pour briser le déroulement de l'événement. La situation a dégénéré au point où plusieurs personnes ont subi des violences physiques, forçant les agents de sécurité à procéder à l'évacuation d'urgence de certains intervenants et contraignant les organisateurs à interrompre définitivement le programme prévu.

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Au cœur de cette tension, le ministre Jean-Noël Barrot avait initié la soirée par un discours solennel affirmant que les voix iraniennes trouveraient toujours en France un refuge sûr pour s'exprimer librement. Il a déclaré que les citoyens iraniens, pris en étau entre la répression et la guerre, ne doivent pas s'éteindre et ne s'éteindront pas. La France se positionne explicitement aux côtés des Iraniennes et des Iraniens qui aspirent légitimement à la justice, à la liberté et à la dignité, sous le cri de ralliement "Femme, Vie, Liberté". Cependant, les actes commis lors de cette même soirée ont mis à rude épreuve cet engagement institutionnel, créant un paradoxe flagrant entre la parole officielle et la réalité du terrain.

Fraudeur politique et héritage du SAVAK en France

Hamid Enayat, politologue spécialiste de l'Iran collaborant avec l'opposition démocratique iranienne via le Conseil national de la Résistance iranienne, qualifie ces incidents de signes avant-coureurs d'un danger récurrent sur le sol français. Il dénonce la réduction de ces faits à de simples divergences politiques au sein de la diaspora, affirmant que le désaccord est naturel mais que le recours à la violence pour priver de parole est inacceptable. Enayat souligne que de nombreux Iraniens réfugiés en France ont fui leur pays d'origine pour échapper à des méthodes d'agression identiques, se demandant s'il est acceptable de retrouver dans leur pays d'asile les mêmes oppressions qui les ont contraints à l'exil.

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Les services de renseignement français et la justice étudiaient déjà cette menace bien avant l'incident de novembre. Une manifestation prévue le 20 juin à Paris, en soutien au peuple iranien et contre les exécutions, avait été interdite par la préfecture de police. Dans sa décision n° 2618978 du 20 juin 2026, le tribunal administratif de Paris a cité un rapport des services de renseignement faisant état d'un risque d'attaque imminente. Ce document mentionnait au sein de la mouvance monarchiste un service de sécurité appelé "SAVAK", décrit comme actif en Europe, évoquant des menaces de bombe et un appel au blocage du défilé par des militants hostiles.

Conséquences judiciaires et diplomatie bilatérale

Les conséquences matérielles et psychologiques de ces troubles sont lourdes pour les victimes directes. L'artiste franco-iranien Armand Bani Asadi a annoncé son intention de porter plainte après avoir reçu plus d'une centaine de messages contenant des menaces de mort et des insultes racistes. Ces éléments constituent des preuves tangibles de la nature criminelles des agissements des militants monarchistes, dépassant la simple contestation politique pour entrer dans le registre de la menace pénale. L'Agence France-Presse a présenté ces incidents comme le signe d'une fracture au sein de la diaspora, mais la réalité judiciaire révèle un réseau d'intimidation structuré et persistant.

Sur le plan diplomatique, Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique, a immédiatement réagi aux événements de Paris. Il a tourné la soirée en dérision en demandant à son homologue français de garantir d'abord la liberté d'expression des Iraniens en France avant d'aborder la question de leurs droits en Iran. Cette réponse accuse directement la France d'hypocrisie face à son incapacité à protéger les dissidents sur son propre territoire. L'affaire met en lumière la complexité géopolitique que doit naviguer le ministère français des Affaires étrangères, pris entre le soutien affiché aux droits humains et la nécessité de maintenir l'ordre public contre des factions extérieures hostiles.