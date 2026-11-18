Le Pape Léon XIV a été touché à l'œil par un bracelet religieux lancé depuis la foule à Lima. L'incident survient durant sa dernière messe au Pérou, marquant la fin d'une visite chargée d'émotion.

Le Pape Léon XIV a subi un incident inattendu à Lima, au Pérou, le lundi 16 novembre, lors de sa dernière messe dans ce pays. Alors qu'il saluait les fidèles présents, un bracelet religieux lancé par une personne dans la foule a percuté son œil avec force. Cet acte, qualifié de plus peur que de mal par les observateurs, a provoqué une brève émotion parmi les milliers de personnes rassemblées pour见证er le départ du souverain pontife.

Détails de l'Incident à la Messe de Lima

L'incident s'est produit alors que le Pape Léon XIV se trouvait en pleine interaction avec les fidèles réunis pour l'ultime cérémonie religieuse de son séjour péruvien. Selon les témoignages recueillis par l'Agence France-Presse (AFP), le projectile n'était pas une arme dangereuse mais un accessoire de dévotion. Le bracelet a atteri directement dans l'œil du Pape, causant une douleur immédiate et une réaction de surprise visible sur son visage. Les images de l'événement montrent le chef de l'Église se tenant la figure quelques instants après l'impact, confirmant la violence du choc malgré la petite taille de l'objet. Cet événement marque un point final abrupte à une visite qui se voulait pourtant célébratoire et spirituelle.

Also read Réflexes de tennisman pour le pape Léon XIV : il attrape un chapelet en plein vol, mais un bracelet l'a déjà atteint à l'œil.

Précédents et Réactions de la Foule

Ce n'est pas la première fois que le Pape Léon XIV fait l'objet de tels lancers d'objets lors de ses déplacements publics. Quelques jours auparavant, à l'occasion d'une veillée de prière dans la capitale péruvienne, une jeune femme avait tenté de lui envoyer un chapelet. Dans cette circonstance précédente, le Pape avait démontré une grande agilité en interceptant le chapelet en plein vol avant de le renvoyer poliment à sa propriétaire. Cette différence de traitement met en lumière la variabilité des réactions possibles face à ces gestes maladroits ou passionnés. La foule présente à Lima, composée en grande partie de fidèles dévots, n'a pas montré de signe de hostilité envers le Pape, l'incident étant rapidement perçu comme un accident isolé plutôt que comme une tentative d'agression préméditée.

Sourires et Anecdotes de la Visite Péruvienne

Malgré cet incident sportif, la visite du Pape Léon XIV au Pérou a été marquée par plusieurs moments légers et humanisants. Vendredi, lors d'une allocution devant une foule nombreuse, le Pape a involontairement commencé à s'exprimer en italien. Rapidement conscient de son erreur, il a plaisanté avec l'assistance en déclarant : " Ah ! Scusa... Je suis en train de parler italien. Ici, à la maison, on parle italien ". Cette anecdote a provoqué le rire général de l'auditoire, détendant l'atmosphère et rappelant les origines européennes du Pape. Ces moments de spontanéité ont contribué à renforcer le lien affectif entre le souverain pontife et le peuple péruvien, pays où il a vécu pendant près de vingt ans avant son élection.

Advertisement

Le Papacoptère et la Santé du Pape

Le Pape Léon XIV a également suscité la curiosité publique en prenant place dans le cockpit d'un hélicoptère militaire. Cette image, diffusée par l'armée de l'air péruvienne, le montre souriant entre le pilote et le copilote pour rejoindre le village andin de Santa Cruz de Succhabamba depuis Chiclayo. L'appareil a rapidement gagné le surnom de " papacoptère " sur les réseaux sociaux, symbolisant la proximité du Pape avec ses fidèles dans les régions reculées. Parallèlement, des informations concernant sa santé ont circulé, indiquant que le Pape avait été jugé apte à sortir de l'hôpital après une opération pour un nodule cancéreux au poumon. Son retour au Vatican était prévu pour le samedi après-midi, clôturant ainsi une tournée intense tant sur le plan spirituel que physique.

Conséquences et Prochaines Étapes

Cet incident à Lima ne compromettra pas les prochaines étapes du calendrier du Pape Léon XIV. Bien que légèrement blessé, il n'a pas été mentionné de complications sérieuses nécessitant une hospitalisation prolongée suite à cet impact. Les médecins du Vatican ont confirmé sa bonne capacité de récupération, lui permettant de reprendre ses fonctions habituelles dès son retour. La publication d'un livre souvenir sur sa visite à Lourdes, intitulé " Pèlerin, parmi les pèlerins ", intervient également dans cette période de bilan spirituel. Les prochaines activités du Pape se concentreront désormais sur la gestion des affaires vaticanes et la préparation des voyages futurs, sans que cet événement isolé n'altère la perception générale de son ministère pastoral.