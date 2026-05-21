Des blizzardsSans Comparer mettent en danger la région, avec l'évacuation de plus de 30 000 habitants et un abîme des plus d'une vingtaine de milliers de hectares de forêt

PORTFOLIO - Le 12 juillet 2022, deux feux se déclarent à La Teste-de-Buch et à Landiras , dans la Gironde , justifiant l'évacuation de quelque 30 000habitants.

Les incendies gigantesques dureront jusqu'au 25 juillet, causant des dégâts sur plus de 20 000 hectares. Les pompiers en déploiement renforcé permettent de les contrôler. Les archives sont ouvertes en hommage à l'héroïsme des sapeurs-pompiers. Les images vidéo, prises depuis la Dune du Pilat à La Teste-de-Buch et des villes d'Arès et d'Aigues-Mortes, mettent en scène les formycles colorées de ces incendies, qui font écho à un champignon nucléaire.

Les formations des pompiers spécialistes des feux tactiques, installées au cœur des incendies, permettent de faire face à la fournaise. Les images des sammiches entre Landiras et Villandraut révèlent des gyullées teintées de rouge, le blanc du sérail contrastant avec la clearedit ion de ces blizzards exceptionnels





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