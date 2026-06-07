Incendie mortel à Pégomas : un quinquagénaire décède malgré l'intervention des secours

Un homme de 58 ans a perdu la vie dans un incendie qui a ravagé une maison à Pégomas samedi soir. Les sapeurs-pompiers, intervenus en force, n'ont pas pu le ranimer après l'avoir extrait en arrêt cardio-respiratoire. Une autre personne légèrement intoxiquée a été hospitalisée.

Un homme de 58 ans est décédé samedi soir, le 6 juin, dans l'incendie d'une maison située à Pégomas . Les secours, bien que rapidement intervenus, n'ont pas pu le sauver malgré leurs tentatives de réanimation.

À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont dû faire face à un feu qui s'était généralisé au rez-de-chaussée de l'habitation, avec un dégagement très important de flammes et de fumées. Huit engins et vingt-cinq sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour combattre le sinistre. Un dispositif hydraulique conséquent, avec trois lances à incendie, a été déployé pour permettre aux équipes d'avancer dans l'habitation tout en maîtrisant l'incendie.

Les binômes de secours ont finalement localisé la victime et l'ont extraite du bâtiment en feu. Le sexagénaire était alors en arrêt cardio-respiratoire. Pris en charge immédiatement par les secours présents, il a bénéficié de manœuvres de réanimation pratiquées par un infirmier sapeur-pompier et un médecin de l'hôpital de Grasse. Malgré l'ensemble de ces efforts, la victime n'a pas survécu.

Une femme de 70 ans, légèrement incommodée par les fumées, a également été secourue et transportée vers l'hôpital de Grasse. Les équipes d'ENEDIS et de GRDF sont intervenues pour sécuriser les réseaux d'électricité et de gaz autour de la maison sinistrée





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