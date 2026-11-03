Incendie majeur à la Maison de quartier de la Chattière à Fougères

Un important incendie a ravagé la façade en bois de la maison de quartier de la Chattière à Fougères ce week-end. La PMI est contrainte de fermer jusqu'au 3 novembre.

Un violent incendie a détruit une partie significative de la maison de quartier de la Chattière à Fougères, située dans le département de l'Ille-et-Vilaine. L'opération de secours menée par les sapeurs-pompiers a duré environ deux heures et demie pour venir à bout des flammes qui consumaient la structure en bois.

Des dégâts matériels considérables et immédiats

La façade en bois du bâtiment a été entièrement calcinée par le feu, tandis qu'un morceau de la toiture a été complètement détruit. Les débris entassés sur le côté de l'édifice révèlent de la laine de verre, ainsi que des morceaux de bois et de plastique, témoignant de l'intensité des destructions. Malgré l'ampleur des dégâts matériels, le bâtiment n'a pas été entièrement détruit et aucune victime humaine n'est à déplorer.

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Une cause suspectée à l'origine du sinistre

L'enquête semble indiquer que le feu a démarré en pleine nuit à l'intérieur d'une poubelle, devant la porte d'entrée d'un bâtiment inoccupé adjacent. Des éléments troublants ont été relevés à proximité immédiate, car un scooter et un vélo ont été incendiés à environ deux cents mètres de là, au niveau du lycée professionnel Jean-Guéhenno. Ces indices pourraient suggérer une tentative d'incendie criminelle.

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Impact direct sur les services sociaux locaux

Les conséquences sont concrètes pour les usagers, car la permanence médico-sociale (PMI), hébergée dans cette partie de la maison de quartier, ne pourra plus accueillir les parents et enfants au moins jusqu'au mardi 3 novembre. Cette fermeture impose une interruption temporaire des services essentiels pour les familles de la commune.

Recherche d'une solution de repli urgente

Stéphane Barbe, adjoint au maire en charge de la sécurité à Fougères, a confirmé que les autorités travaillent activement pour atténuer ce trouble. Il a déclaré que l'équipe municipale fera en sorte de trouver rapidement une solution de repli pour garantir la continuité de l'accueil des familles pendant la fermeture provisoire du site sinistré.