Incendie maîtrisé par les voisins à Came

Un incendie de garage à Came a été rapidement maîtrisé par les voisins. Les pompiers sont intervenus pour sécuriser les lieux et reloger les occupants.

Les pompiers des casernes d'Urt, Saint-Palais et Orthez sont intervenus vers 9h ce matin suite à un départ de feu dans le garage d'une maison située à Came . Une dizaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre l'incendie. Le feu a pris dans le garage attenant à l'habitation. Heureusement, les voisins, réagissant rapidement, ont réussi à maîtriser l'incendie avec leurs propres moyens. L'incendie menaçait une maison d'environ 100 m².

Les pompiers sont ensuite intervenus pour sécuriser les lieux et finaliser l'extinction. L'incendie n'a heureusement fait aucune victime. Le garage a été totalement détruit et le toit de la maison a été partiellement brûlé. Les occupants du logement, quatre personnes, n'ont pas été blessés. La commune s'est engagée à reloger les habitants. Les pompiers sont toujours sur place afin de s'assurer de la sécurité des lieux





