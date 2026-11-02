Incendie Gironde : chercheurs appellent à une réserve naturelle après le mégafeu de Saumos

Après le mégafeu de Saumos qui a détruit 42 000 hectares, des experts demandent la création d'une grande réserve naturelle pour sécuriser Bordeaux et restaurer la biodiversité.

À la suite des événements dévastateurs de l'été 2026, plusieurs chercheurs et experts ont signé une tribune dans le journal Le Monde pour exiger un sursaut politique majeur concernant la gestion des territoires forestiers. Ils plaident spécifiquement pour la création de la plus grande réserve naturelle d'Europe de l'Ouest sur les terrains ravagés. Cette proposition vise à transformer une erreur écologique historique en une opportunité de sécurisation et de restauration environnementale pour la région Sud-Ouest.

Le mégafeu de Saumos et ses conséquences dramatiques

L'incendie qui s'est déclaré à Saumos en Gironde en juillet 2026 a failli embraser la ville de Bordeaux, menaçant directement son agglomération. Entre le 23 et le 27 juillet, les flammes ont détruit un total de 42 000 hectares de ce qui était décrit comme des forêts. Ces surfaces étaient composées essentiellement de peuplements de pins maritimes cultivés en monoculture, une configuration qui a favorisé la propagation rapide du feu.

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L'ampleur de la catastrophe a conduit à l'évacuation massive de 224 000 personnes. Cette opération d'urgence a dû être réalisée à la fois par voie terrestre et maritime, mettant sous tension les infrastructures locales et les services de secours. La destruction de cette étendue forestière artificielle a soulevé des questions urgentes sur la vulnérabilité des territoires face aux risques climatiques et aux pratiques sylvicoles passées.

Une erreur écologique héritée du dix-neuvième siècle

Les signataires de la tribune dénoncent fermement les causes profondes de cette catastrophe, qu'ils attribuent à des transformations historiques du territoire. Ils soulignent que la destruction et la transformation de la plus grande zone humide de France en une plantation artificielle extrêmement inflammable ont rendu cet incendie inéluctable. Cette transformation remonte au dix-neuvième siècle et a durablement altéré l'équilibre naturel de la région.

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Cette monoculture de pins maritimes a remplacé un écosystème humide naturel, créant un environnement propice aux méga-feux. Les chercheurs estiment que cette erreur écologique constitue un danger persistant pour le Sud-Ouest de la France. Ils appellent à ne plus maintenir ce modèle sylvicole vulnérable, qui met en danger la population, les vignobles et le tourisme local.

Menaces sanitaires et opportunité de conservation

Au-delà du risque immédiat de feu, les experts craignent une infestation biologique à plus long terme. Le coléoptère Monochamus, qui véhicule le nématode du pin, pourrait potentiellement s'intéresser aux arbres incendiés si ceux-ci ne sont pas sortis du massif à temps. Cette invasion étendrait l'infestation au-delà des deux zones déjà délimitées dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques.

La filière bois fait face à un marché atone, ce qui ralentit la récolte des bois incendiés. Bien que les récolteuses et débardeuses travaillent à plein régime depuis plus d'un mois, le rythme de sortie des bois reste en deçà des prévisions. La filière table sur un chantier d'au moins un an et demi pour tout couper, ce qui accroît les risques sanitaires et écologiques sur les parcelles brûlées.

Appel à la création d'une grande réserve naturelle

Pour prévenir de futures catastrophes, les auteurs de la tribune souhaitent un sursaut collectif et politique majeur. Ils invitent à saisir l'inestimable opportunité offerte par ce territoire aujourd'hui en cendres pour laisser se reconstituer une immense zone protégée. Cette initiative viserait à créer un outil de sécurité et une assurance-vie pour les générations futures.

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La proposition de créer la plus grande réserve naturelle d'Europe de l'Ouest entend protéger la biodiversité du pays tout entier. Elle vise également à assurer la sécurité de l'agglomération de Bordeaux et la pérennité de ses vignobles. Cette mesure serait présentée comme un choix stratégique pour le tourisme et l'environnement, marquant la fin de la monoculture inflammable au profit d'un espace naturel résilient.