Incendie du siècle dans l'Aude : des agents de l'ONF en garde à vue

Des agents de l'Office national des forêts (ONF) de l'Aude sont entendus par les gendarmes pour déterminer une éventuelle responsabilité dans l'incendie du siècle survenu dans l'Aude début août 2025.

Incendie du siècle dans l' Aude en août 2025 : des agents de l' ONF en garde à vue , l'hypothèse du mégot vérifiée. C'est un coup de théâtre dans le mégafeu survenu dans l' Aude début août 2025 qui avait parcouru 16 000 hectares et en avait ravagé 11 000.

Des agents de l'ONF sont entendus par les gendarmes pour déterminer une éventuelle responsabilité. Selon nos informations, mardi matin, les gendarmes de la section de recherches de Montpellier ont procédé à l'interpellation d'au moins deux personnes et pas n'importe lesquelles puisqu'il s'agit d'agents de l'Office national des forêts (ONF) de l'Aude. Depuis mi-août 2025, les gendarmes supervisaient l'enquête sur l'origine du mégafeu, que la cellule de recherche des causes et des circonstances des incendies (RCCI) avait commencé.

Le parquet de Montpellier, compétent, avait ouvert une information judiciaire pour car une personne était décédée dans sa maison ravagée par les flammes. Depuis plusieurs mois, n'y avait qu'une certitude : le foyer n'était pas d'origine naturelle, causé par la foudre par exemple. Et après un mois d'analyse, avec le recours notamment à des chiens spécialisés, aucune trace d'hydrocarbure n'a été détectée.

Cette enquête prioritaire a donc débouché dans la plus grande discrétion au placement en garde à vue de deux agents selon nos informations, France 3 parlant de son côté de trois personnes. Toujours selon nos informations, des perquisitions ont eu lieu dans les locaux de l'ONF de l'Aude, à Carcassonne.

Et selon une source proche de l'enquête, l'hypothèse d'une cigarette jetée par la fenêtre d'une voiture de patrouille de l'ONF, est étudiée, sans que l'on sache si ces spécialistes du feu de forêt ont effectivement quelque chose à se reprocher ou non. Incendie dans l'Aude, un mois après (1/9) : un mort, l'auteur de l'incendie recherché… Où en est l'enquête ?

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