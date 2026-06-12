Incendie destructeur au cloître de la cathédrale de Condom : le patrimoine en péril

Un incendie majeur a ravagé le cloître de la cathédrale Saint-Pierre de Condom et la médiathèque attenante, causant la perte d'archives historiques précieuses. Les pompiers ont protégé la cathédrale et le quartier sans faire de victime.

Un grave incendie a touché le cloître de la cathédrale Saint-Pierre de Condom , dans le Gers , déclenché le vendredi 12 juin 2026 en soirée. Le feu s'est propagé à la toiture de la médiathèque située dans l'ancienne mairie, un bâtiment adossé au cloître historique.

De nombreux sapeurs-pompiers, venus de plusieurs casernes du département et équipés de moyens aériens, ont lutté contre les flammes qui dépassaient six mètres de hauteur. L'incendie, circonscrit après deux heures, n'a fait aucune victime.

Cependant, les dégâts patrimoniaux sont considérables : le fonds historique de la ville, conservé dans la partie touchée du cloître, a été en grande partie détruit. Plus de 3000 ouvrages, dont certains remontent au XVIe siècle, sont partis en fumée. La priorité des secours a été la protection de la cathédrale, des bâtiments administratifs voisins comme la sous-préfecture, et du quartier, avec des coupures d'électricité et de gaz préventives.

Les équipes ont tenté de sauver ce qui pouvait l'être des archives. Le maire et le préfet ont souligné l'importance de la préservation du patrimoine et la sécurité des habitants





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