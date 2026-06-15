Une frappe de missile russe a mis le feu à la cathédrale de la Dormition, site classé UNESCO, tuant neuf personnes et suscitant de vives condamnations, notamment du président français, tout en alimentant les accusations contradictoires entre Moscou et Kyiv sur la responsabilité de l'attaque.

Dans la nuit du 14 au 15 juin 2026, la Russie a déployé l'une des plus importantes vagues de frappes aériennes depuis le déclenchement du conflit, ciblant plusieurs grandes villes ukrainiennes.

Parmi les sites touchés, le complexe orthodoxe de la Laure des Grottes de Kiev, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été gravement endommagé. Un missile a percuté la cathédrale de la Dormition, faisant jaillir d'épais panaches de fumée et d'incendies qui ont rapidement embrasé la nef principale avant d'être maîtrisés par les pompiers de la capitale.

Selon les autorités ukrainiennes, la défense aérienne a intercepté la majorité des projectiles, détruisant 582 drones et 50 missiles en vol, mais l'impact sur ce monument historique a provoqué la mort de neuf personnes et suscité une vive émotion au sein de la communauté internationale. Les autorités russes, quant à elles, ont imputé la responsabilité de l'incident à un missile tiré depuis le système de défense antiaérien Patriot fourni par les pays occidentaux, affirmant que l'obsolescence de certains éléments aurait entraîné un dysfonctionnement.

Cette version, présentée dans un communiqué du ministère russe de la Défense, vise à détourner les accusations de destruction volontaire d'un symbole du patrimoine culturel ukrainien





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