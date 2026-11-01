Incendie de Crans-Montana : une plainte demande une enquête sur les finances de la commune

Après l'incendie du bar Constellation à Crans-Montana, qui a fait 41 morts, une plainte vise les finances de la commune et réclame une enquête officielle.

Une plainte adressée au Conseil d'État du canton du Valais demande l'ouverture d'une enquête sur la situation financière de la commune de Crans-Montana, après l'incendie meurtrier survenu dans la nuit du nouvel an dans cette station de ski suisse. Le drame a causé la mort de 41 personnes et fait 115 blessés. La plainte est datée du 19 octobre.

Dans ce document, l'auteur met en cause la capacité de la commune à faire face aux conséquences financières de l'incendie, ainsi que la manière dont elle prévient et gère ce risque. Il sollicite une enquête officielle sur les finances locales et demande que la commune soit placée sous régie partielle.

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La régie partielle désigne une mesure par laquelle les autorités supérieures prennent en charge une partie de la gestion d'une collectivité. Dans ce dossier, la demande porte notamment sur les comptes de la commune et sa planification financière en lien avec la tragédie.

Incendie de Crans-Montana : dix-sept personnes sous enquête pénale

Le parquet valaisan a placé 17 personnes sous enquête pénale. Parmi elles figure Nicolas Féraud, président de Crans-Montana, qui est toujours en poste selon les informations disponibles.

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Comme les 16 autres personnes concernées, il est poursuivi pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Ces poursuites visent directement le drame survenu dans la nuit du nouvel an dans la station.

Les autres personnes placées sous enquête comprennent des élus ou anciens élus communaux, des employés ou anciens employés des services municipaux, ainsi que les propriétaires et gérants français du Constellation, Jacques et Jessica Moretti.

Le feu s'est déclaré dans ce bar pendant les célébrations de la Saint-Sylvestre. Il a principalement frappé des adolescents et de jeunes adultes, dont de nombreux étrangers, en particulier des Italiens et des Français.

Les premiers éléments de l'enquête sur le bar Constellation

Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'incendie a été déclenché par les étincelles de bougies dites fontaine. Ces bougies ont enflammé une mousse insonorisante présente au plafond du sous-sol du bar.

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Ces éléments, encore préliminaires, orientent les investigations vers les conditions de sécurité du lieu. Ils éclairent aussi la question centrale soulevée par la plainte, à savoir la manière dont la commune a encadré la prévention des risques.

Dans ce contexte, la procédure pénale et la demande de contrôle financier avancent en parallèle. Les autorités judiciaires déterminent les responsabilités individuelles, tandis que la plainte interroge la responsabilité collective de la collectivité.

Les informations disponibles ne mentionnent pas à ce stade de décision du Conseil d'État sur la demande de régie partielle. Le suivi de ce dossier dépendra de cette décision ainsi que de l'avancée de l'enquête menée par le parquet valaisan.