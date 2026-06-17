Incendie de Crans-Montana : les époux Moretti confrontés à la justice suisse lors de leur troisième audition

Jacques et Jessica Moretti, propriétaires du bar Le Constellation incendié, ont été entendus une troisième fois. Ils ont abordé la facture controversée de la mousse acoustique et tenté de s'expliquer devant les familles des victimes.

Le vendredi 5 juin dernier, Jacques et Jessica Moretti ont été entendus pour la troisième fois en tant que prévenus dans l'affaire de l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana .

Cette audition revêtait une forme particulière : le ministère public du canton du Valais avait opté pour une confrontation. Ainsi, pendant l'interrogatoire de Jacques Moretti, les questions pouvaient être posées à son épouse afin de confirmer ou contredire les déclarations de son mari. RTL a pu consulter le procès-verbal de cette audience, qui a mis en lumière plusieurs éléments clés, notamment autour de la facture de la mousse acoustique et des SMS envoyés aux salariés.

Avant le début de l'interrogatoire, Jessica Moretti a pris la parole pour s'adresser aux familles des victimes présentes. Elle a déclaré que ce qu'elles vivaient était horrible et inimaginable, et a assuré que le couple avait toujours collaboré malgré le traumatisme. Elle a salué leur dignité exemplaire.

Jacques Moretti, de son côté, a profité de la première question sur l'origine de la mousse pour évoquer son état de santé, mentionnant un certificat médical qui justifiait son absence lors d'une précédente audition. Il a affirmé qu'il était réel et qu'il n'arrivait plus à aligner deux mots à l'époque. L'interrogatoire a ensuite porté sur la fameuse facture de mousse acoustique. Jusque-là, Jacques Moretti affirmait avoir acheté cette mousse dans un magasin Hornbach en Suisse, sur les conseils d'un vendeur.

Mais lorsque la chaîne de magasins a démenti dans la presse, il a dû revoir sa version. Il a expliqué qu'il avait fini par retrouver une facture provenant d'un magasin Fortis en Allemagne, qu'il avait remise aux autorités.

Cependant, le couple a reconnu que cette facture n'était pas la bonne. Jessica Moretti a alors fourni une explication : lors d'un bilan comptable en 2016, elle aurait transformé par inadvertance un devis en facture, en modifiant simplement l'intitulé. Elle a affirmé qu'elle était persuadée à l'époque que ce devis avait été payé et justifiait l'achat de la mousse acoustique, sans intention de frauder. Le couple a également évoqué une troisième entreprise, Flexolan, comme possible fournisseur.

L'audience de confrontation s'est déroulée dans une atmosphère tendue, marquée par la présence de dizaines d'avocats représentant les familles des victimes. Les époux Moretti sont prévenus dans cette affaire qui a causé la mort de plusieurs personnes dans la nuit du Nouvel An. Ils doivent répondre de diverses négligences présumées, notamment concernant les issues de secours et l'utilisation de mousse acoustique inflammable.

Lors de cette troisième audition, les juges ont cherché à faire la lumière sur les incohérences entre les déclarations successives du couple. Jessica Moretti a également été interrogée sur les SMS qu'elle aurait envoyés à des salariés après l'incendie. Selon certaines sources, ces messages pourraient contenir des instructions visant à dissimuler des éléments compromettants. Elle a nié toute intention malveillante, affirmant qu'il s'agissait simplement de coordonner le nettoyage et la reprise des activités.

Jacques Moretti, quant à lui, a insisté sur le fait qu'il avait porté des corps et qu'il était profondément traumatisé par les événements. Le volet financier a également été abordé. Les enquêteurs s'intéressent à la provenance des fonds ayant servi à l'achat de la mousse acoustique, ainsi qu'à d'autres dépenses liées à l'aménagement du bar. Le couple a fourni des justificatifs, mais plusieurs d'entre eux ont été remis en cause.

La question des portes de secours a aussi été posée : Jacques Moretti a affirmé qu'elles étaient conformes aux normes en vigueur, mais les experts contredisent cette version. L'audition, qui a duré plusieurs heures, n'a pas permis de lever toutes les zones d'ombre. La prochaine étape judiciaire est attendue avec impatience par les familles des victimes, qui espèrent que la vérité éclatera enfin





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